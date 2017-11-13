Emekli polisin ölümüne neden olan sürücü gözaltında

Derince Yenikent Mahallesi'nde 11 Kasım akşamı meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli polis memuru Özcan Özdemir, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin kendisine çarparak kaçması sonucu ağır yaralanmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Derince Eğitim veAraştırma Hastanesine kaldırılan Özcan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen evli ve 1 çocuk babası olan Özcan’ın cenazesi memleketi Niğde’de toprağa verildi.

KORKUP KAÇMIŞLAR

Kazayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki yaklaşık 40 farklı MOBESE, PTS ve güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Olay yerindeki aracın parçalarından otomobilin marka ve modelini belirleyen ekipler, kazaya karışan aracı sanayi sitesindeki tamircilerle de görüşerek tespit etti. Bölgede o esnada bulunan aynı marka ve modeldeki 50 ayrı aracı inceleyen ekipler, kaza esnasında aracı kullanan G.Ö. (28) isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı F.Ö. (23) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin kaza esnasında korkarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenilirken işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çiğdem ARMAĞAN