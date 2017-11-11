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Emekli polisten acı haber

Emekli polisten acı haber

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Derince İlçesi Yenikent Mahallesinde ikamet eden, uzun yıllar Kocaeli  İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, en son  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden  Bekirpaşa Karakoluna tayin olup daha sonra  emekliye ayrılan Özcan Özdemir,  önceki akşam saatlerinde kendisine bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.  Evli ve 1 çocuk babası  Özdemir’in cenazesi,  yapılan adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

 

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