Emekli polisten acı haber

Derince İlçesi Yenikent Mahallesinde ikamet eden, uzun yıllar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, en son Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden Bekirpaşa Karakoluna tayin olup daha sonra emekliye ayrılan Özcan Özdemir, önceki akşam saatlerinde kendisine bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir’in cenazesi, yapılan adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ