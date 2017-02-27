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Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

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Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emeklilere maaş promosyonu ödenmesiyle ilgili ilk işlemler, tamamlandı.

Şu ana kadar 400 binden fazla emekliye promosyon ödemesi yapıldı. TC kimlik numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlara marttan itibaren ödenecek.Emeklilere promosyon ödemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, ödemelere de 20 Şubat'tan itibaren başladı.

 

Bankadan yapılan açıklayama göre, bir haftada 400 binden fazla emekliye promosyon ödemesi tamamlandı. Ödemeler, SGK ile belirlenen takvim çerçevesinde devam edecek.

KİME, ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

TC kimlik numarasının son iki hanesi "0" ve "2" olan emeklilere mart ayından itibaren "4" ve "6" olanlara ise nisan ayından itibaren promosyon ödenecek. Kimlik numarasının son iki hanesi "8" olanlar ise, mayıs ayından itibaren promosyon alacak.

NE KADAR VERİLECEK?
Yaklaşık 12 milyon emekliye ödeme yapılacak. Emeklilere 2017'de 300 ile 450 TL arasında promosyon ödemesi yapılacak. 1,000 TL altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 TL, 1,000-2,000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2,000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara 450 TL ödeme yapılacak.

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