  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 9 °C

Emekli SEKA teknisyeni ölü bulundu

»
Emekli SEKA teknisyeni ölü bulundu
İzmit'te meydana gelen olayda SEKA'dan emekli teknisyen Hüseyin meyve bakımı için gittiği köyünün bahçesinde ölü olarak bulundu.

İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Sevim (72) isimli şahıs, sebze meyve bakımı için gittiği Arızlı mevkii Ağa köyündeki bahçesinde ölü olarak bulundu. Sevim yakınları tarafından bulunmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Selvi Sevim ile evli 4 çocuk babası Hüseyin Sevim’in  hayatını kaybettiğini belirledi. 

KALP KRİZİ GEÇİRDİ
 Şeker ve tansiyon hastası Hüseyin Sevim’in kalp krizinden vefat ettiği ileri sürüldü. Sevim’in cenazesi otopsi için İzmit Asri mezarlık morguna kaldırılıp yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlatırken, TV 41 Genel Müdürü Selçuk Sevim’in amcasının oğlu olan, İzmit’in sevilen simalarından Hüseyin Sevim’in cenazesi ikindi namazında Yenidoğan Yeşil Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi. 

Kerim YAVUZ

 

Bu haber toplam 887 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandıra Adliyesi’nin asansör sıkıntısı01 Nisan 2017 Cumartesi 10:59
  •  İzmit Belediyesi çocuklara satranç öğretiyor01 Nisan 2017 Cumartesi 10:56
  • Sürücüler dikkat! Uygulama sona erdi01 Nisan 2017 Cumartesi 10:40
  • Eczane nöbeti değişikliği01 Nisan 2017 Cumartesi 10:29
  • Gölcük Yeni Sanayi inşaatı hızla ilerliyor01 Nisan 2017 Cumartesi 09:56
  • Shell emeklileri ikinci kez buluştu 01 Nisan 2017 Cumartesi 09:40
  • Raylar döşendi! Leyla Atakan’da son durum31 Mart 2017 Cuma 23:59
  • Emekli oldu, İzmitli oldu 31 Mart 2017 Cuma 20:48
  • Oda başkanları ziyaret ediliyor31 Mart 2017 Cuma 20:22
  • Doğan sağlam gelecek için 'Evet' istedi31 Mart 2017 Cuma 18:27
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti