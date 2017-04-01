Emekli SEKA teknisyeni ölü bulundu

İzmit'te meydana gelen olayda SEKA'dan emekli teknisyen Hüseyin meyve bakımı için gittiği köyünün bahçesinde ölü olarak bulundu.

İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Sevim (72) isimli şahıs, sebze meyve bakımı için gittiği Arızlı mevkii Ağa köyündeki bahçesinde ölü olarak bulundu. Sevim yakınları tarafından bulunmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Selvi Sevim ile evli 4 çocuk babası Hüseyin Sevim’in hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Şeker ve tansiyon hastası Hüseyin Sevim’in kalp krizinden vefat ettiği ileri sürüldü. Sevim’in cenazesi otopsi için İzmit Asri mezarlık morguna kaldırılıp yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlatırken, TV 41 Genel Müdürü Selçuk Sevim’in amcasının oğlu olan, İzmit’in sevilen simalarından Hüseyin Sevim’in cenazesi ikindi namazında Yenidoğan Yeşil Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ