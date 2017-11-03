Emekli Sen’den imza kampanyası

İmza kampanyasına Emekli Sen Şube Başkanı İbrahim Turgut ve sendika üyelerinin yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Disk Bölge Temsilcisi ve Genel İş Şube Başkanı Vedat Küçük ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Emekli Sen Şube Başkanı İbrahim Turgut basın açıklamasında şunları söyledi:“Sağlıkta reform diye topluma yutturulan, sağlıkta dönüşüm programının yürürlüğe girmesiyle birlikte, sağlığı bozulduğu için herhangi bir sağlık kurumuna başvurmak zorunda kalan her yurttaş, adımını kurumun kapısından içeri attığı andan itibaren, cepten para ödemektedir. Türkiye’de içinde milyonlarca emeklinin de bulunduğu, emekçi dar gelirli yurttaşlar için sağlık hizmeti, ulaşılması imkansız lüks tüketim haline gelmiş bulunuyor. Kampanyamız, 15 Kasım 2017 tarihinde kadar sürecek ve toplanan imzalar Sayın Bakana teslim edilecektir. Başta emekliler olmak üzere, tüm yurttaşları, şube ve temsilciliklerimiz tarafından kent merkezlerinde yürütülecek olan, kampanyamıza imzalarıyla destek vermeye çağırıyoruz. Bu uygulamalar anayasanın sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasının, “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2. maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğunu belirtmektedir. Anayasanın başka birçok maddesinde, yurttaşların sosyal güvenlik ve sağlık hakkını teminat altına alan düzenlemeler bulunmaktadır. Devletin, yurttaşlarının sağlıklı yaşamaları ve bozulan sağlıklarına yeniden kavuşmaları için, gerekli tedavi hizmetlerini karşılıksız vermesi gerekir. Devletin ticari kaygılardan uzak, ayrımsız tüm yurttaşlarının, eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti almaları ve bu hizmete en kısa yoldan ulaşabilmeleri için gerekli teşkilatı kurmak zorundadır. AKP'nin iktidar olmasıyla birlikte hızlandırılan “sağlıkta dönüşüm" programının yürürlüğe girdiği “1 Ekim 2008 tarihinden başlayarak, sağlık hizmetinin sunumunda ve finansmanında önemli değişiklikler gerçekleşti. Eskiden tamamı sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanan tedavi ve muayene masraflarının bir kısmının vatandaşın yaptığı ödemelerle karşılandığı karma bir model getirildi.”