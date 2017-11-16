Emekli Sen:“Savaşa ve ranta değil, emekliye bütçe”

Emekli Sen Şube Başkanı İbrahim Turgut yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-“Hükümet tarafından hazırlanıp, TBMM’ye sevk edilmiş olan, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının görüşmeleri, Meclis Plan Bütçe komisyonunda devam ediyor. Bütçe, ülke de iktidarı elinde bulunduranların, tercih ve önceliklerini yansıtan siyasi belgelerdir. Bütçe kanunu, bütçe kaynaklarının, özellikle verginin, toplumun hangi kesimlerinden, hangi yöntemlerle toplanacağını, dağılımda önceliğin, kimlerde ve hangi toplumsal katmanlarda olacağının belirlendiği kanundur. 15 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı da dahil, bu ülkede hiçbir zaman gelir dağılımında adaletin sağlandığı, içinde emeklilerinde bulunduğu emekçilere, insanca bir yaşam sürdürmelerine yetecek ücretin verildiği, vergi toplamada adaletin gözetildiği temel kamu hizmetlerinin ücretsiz sunulduğu bir bütçe yapılmadı. Görüşmeleri devam eden, 2018 yılı bütçesinin büyüklüğü, gelir ve gider kalemleri de bunun kanıtlamaktadır. 2018 bütçesinin öngörülen büyüklüğü 762,8 milyar liradır. Buna göre 2017 yılı bütçesine göre, 117, 7 milyar lira gibi yüksek bir artış öngörülmüştür. Vergi gelirleri ile bütçe açığında önemli bir artış söz konusudur. Bu durumda şu soruların cevaplanması gerekiyor. Bu vergi artışı kimden toplanacak ve nereye harcanacak? Bütçe açığı kimlere, nerelere kaynak aktarmak için harcanacak?

HÜKÜMETİN ELİ VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKMAYACAK

Bütçenin en önemli gelir kaynağı verginin yüzde 65’i dolaylı, tüketim üzerinden alınıyor. Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel İletişim Vergisi, harçlar gibi bütçe gelirlerinin tamamı vatandaşın cebinden toplanıyor. Anlayacağınız, bundan önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da hükümetin eli vatandaşın cebinden çıkmayacak. AKP hükümetinin hazırladığı bu bütçe halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretecek, beklentilerine cevap verecek bir bütçe değil, aksine sermayenin ve savaşın bütçesidir. Mağduriyetlerin giderilmesi için öncelikle, adil bir vergi sistemi getirilerek, temel tüketim harcamaları ve hizmet alımından alınan dolaylı vergiler kaldırılmalı, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı, servet vergisi konulmalı, savaş ve rant bütçesi değil, halk için bütçe yapılmalıdır. Milyonlarca emekliyi mağdur eden, savaş, rant ve yağma bütçesi yapmaktan vaz geçilmeli, emeklilerin 2017 yılı kayıplarını karşılayacak ek zam için düzenleme yapılmalı ve insanca yaşayabilecekleri bir maaş almaları sağlanmalı, vergide adalet, gelir dağılımında eşitlik sağlayacak düzenlemeler içeren, emekten yana demokratik, eşitlikçi, halkçı bir bütçe yapılmalıdır diyoruz. Savaş ve ranta değil emekliye emekçiye bütçe diyoruz.”

Ayşegül Kalaycı