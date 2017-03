Emekliler dikkat! 1 yıl içinde başvurmayan...

Milyonlarca emekliye ek ikramiye ödemeleri başladı.İkramiye farkı 34 bine kadar yükselirken 1 yıl içinde başvuru yapmayan emekliler bu haktan yararlanamayacak.

İşte emekliye ek ikramiyenin detayları:

Emeklilere ödenmeye başlanan ek ikramiyelerde üst sınır 34 bine kadar çıkıyor. En uç örnekle; 40 yıl üzerinden hizmeti olan ve Ocak 2014'te 7600 ek göstergeyle emekli olan memurun eline 34.074 TL ikramiye farkı geçecek.



30 yılın üzerinde hizmeti olup 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olan ve ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklileri için Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası süreç başlamıştı.



SGK ikramiye farkları için hesaplamaları yaptı ve başvurularını yapan kişilere ödemeler yapılmaya başlandı. Memur emeklilerinin ikramiyeleri hesaplanırken 30 yıllık üst sınır söz konusuydu.



Anayasa Mahkemesi bu üst sınırı kaldırdı ve 7 Ocak 2015'ten sonra emekli olan memurlara ikramiyeleri hizmet yıllarının tamamı üzerinden ödendi. 7 Ocak 2015 öncesi emekli olan ve 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memurlar için ise ikramiye farkı ödenmesi gerekliliği söz konusu oldu.



40 YILI AŞANLAR



7 Ocak 2015 öncesinde emekli olan ve 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan memurların ikramiye farklarının ne kadar olacağı, emekli olunan tarihe ve 30 yılın üzerindeki hizmet süresinin ne kadar olduğuna göre değişiyor. İkramiye farkı hesaplanırken memurun emekli olduğu tarihteki derece ve kademesi de çok önemli. Bütün bunlar ikramiye farkını etkileyen hususlar.



1 Temmuz 1997'de 7600 ek göstergeyle emekli olan bir memur 30 yılın üzerindeki her bir yıl için 102,94 TL fark alacakken, 1 Ocak 2014'te 7600 ek göstergeyle emekli olmuş memur 3.407,42 TL fark alacak. Dolayısıyla 40 yıl üzerinden hizmeti olan ve 2014 yılının Ocak ayında 7600 ek göstergeyle emekli olan memurun eline 34.074 TL ikramiye farkı geçecek. Bu da emeklilerin hayatlarını bir nebze olsun güzelleştirecek bir miktar.



100 TL'nin altında kalmaz



Emekli olunan tarih ne kadar eski ise ikramiye farkı o kadar azalıyor. TL'den altı sıfır atılması nedeniyle özellikle 1997 öncesinde emekli olan kişiler için ikramiye farkları düşük miktarlarda kalıyor. Bunun önlenmesi amacıyla her yıl için 50 TL’nin altında ve toplam 100 TL’nin altında ikramiye farkı ödenmemesi kararlaştırıldı.



Bu sayede 1 Ocak 1995 tarihinde 7600 ek gösterge 33 yıllık hizmetiyle emekli olan memur her yıl için 16,27 TL ikramiye farkı alması gerekirken 150 TL ikramiye farkı alabilecek.



MİRASÇISI DA ALABİLİR



Şu an hayatta olan ve geçmişte ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklileri ikramiye farkları için kendileri müracaat edecekler. Vefat eden memur emeklileri için ise başvurunun mirasçıları tarafından yapılması gerekiyor.



Memur emeklileri kaç yıl hizmetlerinin bulunduğunu biliyor. Ancak mirasçılar bu konuda bilgi sahibi olmayabilir Mirasçılar bu konuda gerekli bilgileri edinerek SGK’ya başvuru yapmalılar.



Dikkat! 1 yıl içinde başvurmayan kaybeder



Memurların ve geride kalan mirasçıların ikramiye farklarını alabilmeleri için bir yıllık başvuru süresi var. Bu süre içerisinde başvuru yapılması şart. Aksi takdirde ikramiye farkları alınamıyor. Bu düzenleme 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bir yıllık süre de 29 Ocak 2018 tarihinde dolacak. Bu süreç içerisinde SGK’ya başvuruların yapılması şart. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanlar ikramiye farkı alamayacaklar.



İşte SGK'nın ödeme takvimi



İkramiye farkları SGK’ya müracaat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılıyor. SGK’ya 15 Mart 2017 tarihinde başvuran memur emeklisinin ikramiye farkı eğer 5.000 TL ise SGK ikramiye farkını 15 Haziran 2017 tarihine kadar ödeyecek.



Fark 9.000 TL ise SGK 7.500 TL’yi 15 Haziran 2017 tarihine kadar kalan 1.500 TL’yi ise 2018 yılının Mart ayı içerisinde ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizle birlikte ödeyecek.



Kimler için başvuru gerekmez?



SGK’nın ikramiye farklarını ödemesi için başvuru yapılması şart. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası SGK’ya dava açan ve davası 27 Ocak 2017 itibarıyla sonuçlanmayanlar ve yine iptal kararı sonrası SGK’dan ret cevabı almasına rağmen dava açmayanların tekrar başvurmaları gerekmeyecek.