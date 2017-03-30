Emeklilere avantajlar

Derviş Ilgaz’ın başkanı olduğu Körfez Emekliler Derneği, emekli üyelerine yönelik sağlanan yeni avantajlar, imkânlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Emekli üyelerine kolaylık sağlayacak müjdeler verdi.

Körfez Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi Edirne Sokak’ta bulunan dernek merkezinde yöneticilerle bir araya gelen başkan Derviş Ilgaz, konuttan tatile, seyahatten sağlık alanına kadar bazı imkânlarla ilgili bilgiler verdi. Ilgaz, TOKİ’nin emeklilere aylık 240 TL taksitle yapacağı 2+1 tipindeki konutlar için başvuru sayısının 1500’ü geçtiğini belirtti, İlimtepe’de 205 dönümlük alana yapılacak konutlarla ilgili projenin son aşamada olduğunu anlattı. Çok sayıda özel hastane ile yüzde 20’ye varan indirimli muayene imkânı sağlandığını anlatan Derviş Ilgaz, Ankara Kızılay’daki Emekli Misafirhanesi’nden faydalanma, yetim kızlara 2 yıl ödemesiz çeyiz imkânı, Anadolu Jet ile indirimli yolculuk, Afyon Termal’de indirimli konaklama imkânı gibi konuların bulunduğunu belirtti, ayrıntılı bilginin dernek merkezinden alınabileceğini belirtti.

Binali Aslan