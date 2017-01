Emeklilere ikinci bahar

İzmit Belediyesi, emeklilere yönelik yeni dinlenme mekânları açmaya devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak Serdar Mahallesi’ndeki emekli evine giderek incelemelerde bulundu.

“Bizim kıdemlilerimiz 5 yıldızlı mekânlara layık” diyerek İzmit’te Emekli Evi Projesi’ni başlatan Başkan Doğan, şehrin dört biryanında açılan mekânlarla emeklilere ikinci baharlarını yaşama imkânı sunuyor. Şehir genelinde açılan 10 emekli evi sayısı Serdar Mahallesi’yle birlikte 11’e çıkacak.

HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜK

Son rötuşları yapılan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Serdar Emekli Evi’ne giderek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Başkan Doğan, açılışı heyecanla bekleyen emeklilerle bir araya gelerek sohbet etti. Emekli evlerini açmalarındaki asıl amaçlarının, emeklilerin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Doğan “Bu evlerimizde, emekli vatandaşlarımız için her şeyi düşündük. 5 yıldızlı otel konforundaki emekli evlerinde çay, kahve, internet, televizyon, satranç ve tavla gibi emeklilerin ihtiyacı olabilecek her şey mevcut” dedi.