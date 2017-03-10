İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile İzmit’te faaliyete geçirilen emekli evlerinde emeklilere otel konforunda hizmet sunuluyor.

Halen şehrin 11 ayrı noktasında bulunan emekli evlerinden yaklaşık 7 bin emeklinin düzenli şekilde yararlandığı kaydedildi. Beş yıldızlı otel konforundaki emekli evlerinde çay, kahve gibi bütün içecekler ücretsiz olarak emeklilerin hizmetinde. Türkiye’ye örnek olan emekli evlerinde masaj koltuğu, gazete, satranç takımı, televizyon gibi hizmetlerin yanı sıra belediyeden bir personel de emeklilere hizmet için görev yapıyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, her fırsatta emekli evlerini ziyaret ederek ikinci baharlarını yaşayan emeklilerle bir araya gelip, onların istek ve şikâyetlerini dinliyor. Cedit Mahallesi’ndeki emekli evine de ziyaret eden Doğan, emeklilerle uzun uzun sohbet etti. Başkan Doğan, “Yaşlısına, geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz diyerek onların ikinci baharlarında otel konforunda ama ev ve aile sıcaklığında yaşamalarını istedik” dedi.

Türkiye’nin hiçbir yerinde emekliler için bu kadar donanımlı, her şeyin düşünüldüğü yerlerin olmadığını belirten emekliler de, kendilerini iyi hissettiren, komşuluk ilişkilerini pekiştiren bu hizmet için İzmit Belediye Başkanına teşekkür ettiler. Emekli evleri sayesinde mahallerindeki kişileri tanıdıklarını söyleyen emekliler, “Emekli evleri olmadan önce biz, değil mahallemizi komşularımızı bile tanımıyorduk. Emekli evimiz sayesinde herkes birbiriyle tanışıp, arkadaş oldu, komşuluk ilişkilerimiz de güçlendi” diyerek kendilerinin çok şanslı olduklarını ifade ettiler.

Emekli evlerine ziyaretinde emeklilerin memnuniyetleri karşısında ne kadar doğru bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Doğan, “İzmit Belediyesi olarak, klasik belediyecilik hizmetlerine ilaveten halkımızın hayatına dokunmak, sosyal belediyeciliğin örneklerini sunmak istedik. Yol, kaldırım, park, temizlik işleri zaten bizim asli işlerimiz, biz bunları zaten yapıyoruz. Ancak bir belediye için bunları yapmak yetmez. Sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek sayısız projeye imza attık. Özellikle toplu konut alanlarında unutulmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerini tekrar kazandırmak için Çardakta Buluşalım, Gelin Tanış Olalım” diyerek binlerce çardak yaptık. Buralarda insanlar bir araya gelerek komşu olduklarını hatırladılar.

Konuşmasına devam eden Doğan, “Bu hizmet anlayışı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışından geliyor, insanımıza hizmet etme anlayışından geliyor. Liderimiz iyi çalışıyorsa, haramı helali biliyorsa, hizmet peşindeyse bizlerde onu takip ediyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmeden, kimseye kaptırmadan emeklimize, çocuğumuza, camimize, okulumuza hizmet olarak harcıyoruz” şeklinde konuştu.