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Emeklileri ilgilendiren önemli açıklama

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Emeklileri ilgilendiren önemli açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu, emeklilere promosyon ödemesinde, bankaların istediği fatura ve kredi kartı şartının kaldırıldığını açıkladı.

Emekli maaşı ödeyen bankalar, 2017 Mart ayı itibariyle promosyon ödemelerine başlayacak. 3 yıllık sözleşme karşılığı 11.5 milyon emekliye tek seferde 300 ila 450 TL arasında ek ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ödeyen bankaların 2017 Mart ayı itibariyle promosyon ödemelerine başlayacağını, 3 yıllık sözleşme karşılığı 11.5 milyon emekliye tek seferde 300-450 TL aralığında ek ödeme yapılacağını açıkladı.

SGK, 15 banka ve PTT ile emekliye promosyon ödemesi anlaşmaları imzalamıştı. İmzalanan anlaşmalara göre bankaların emeklilerin maaşlarını kendi hesaplarına taşıması karşılığında promosyon ödemesi yapacağı belirtilmişti.

Promosyon ödemesi yapacak olan bankalar, müşterilerinden kredi kartı almalarını veya kredili mevduat hesabı (KMH) oluşturmalarını, ayrıca iki tane de otomatik ödeme talimatı vermesini istiyordu. Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı çalışmalar sonucunda bu şartların da değiştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Emekliler, kredili mevduat hesabı (KMH) veya kredi kartı seçeneklerinden sadece birini seçebilecektir. Eşlerden her ikisi de emekli ise ve emekli aylığı alıyorsa promosyon anlaşması yapmak istedikleri bankaya sadece iki otomatik ödeme talimatı vermeleri yeterli olacaktır” denildi.

 

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