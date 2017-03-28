Emeklilerin kabusu sona erdi

İzmit, Gölcük ve Derince'de yaşlı vatandaşların bankalardan çektiği maaşlarını yankesicilik ve kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İzmit, Derince ve Gölcük'deki emekli maaşı hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, H.B'yi Kartepe'deki adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, İzmit, Derince ve Gölcük'de farklı tarihlerde E.D, Ş.G, R.T, M.I, K.İ. ve F.K'nin emekli maaşlarını, kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp yardım etmek bahanesiyle yanlarına yaklaştıktan sonra yankesicilik ve kapkaç yöntemiyle çaldığı ve bu yöntemle toplam 8 bin 670 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.