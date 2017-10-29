Emeklilerin kemik ölçümü devam ediyor 

İzmit Belediyesi’ nin Sağlık İşleri Birimi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ortaklığındaki çalışma ile şimdiye kadar 500 den fazla emekli sağlık taramasından geçirildi. Gündoğdu Emekli Evi’nde de 42 kişiye önce Osteoporoz (kemik erimesi hastalığı) eğitimi verildi. Eğitimde, osteoporoz nedir, tanısı nasıl konur, kimlerde sık görülür, osteoporozdan korunma, kalsiyumun önemi, D vitamininin önemi, sigara ve alkolün olumsuz etkileri, egzersizin önemi ve osteoporoz tedavisi gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu. Daha sonra emeklilerin kemik ölçümleri gerçekleştirildi.