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Emekliler veda etti

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Emekliler veda etti
İzmit Belediyesi’nde emekli olanlar Belediye Başkan Dr. Nevzat Doğan’a veda ziyaretinde bulundular.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden İsmail Sülün, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nden Yusuf Çakır, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Sadettin Kayabay, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Sinan Aytugar, Fen İşleri Müdürlüğü’nden Murat Sandallı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Vedat Küçük hizmet yıllarını tamamlayarak emekliliği hak ettiler.

DOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER
Belediyede 16-31 yılları arasında görev yaptıktan sonra emekli olanlar, Başkan Doğan’ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Doğan’la vedalaşan emekli personel” Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Eskiden emekliliği gelenler tazminatlarını alamadıklarından emekli olmak istemezlerdi. Belediye Başkanımızın döneminde para hiç sorun olmadı. Maaş olsun, diğer sosyal haklarımız olsun hep zamanında ve çoğu zamanda günü gelmeden önce aldık. Alın terimizin karşılığını alarak gönül rahatlığı içinde emekli oluyoruz” dediler.
ÇALIŞANIN ALIN TERİ KURUMADAN
Başkan Doğan da emekli olan personele, yeni hayatlarında başarılar dileyerek” belediyemize, dolayısıyla İzmit halkına verdiğiniz hizmetler için hepinize teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, çalışanın alın teri kurumadan hakkını vermek en önemli prensibimiz oldu. Bu prensibimizden şimdiye kadar hiç taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Her zaman çalışan memnuniyeti ön planda tutuyoruz ” şeklinde konuştu.
 

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