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Emeklilikte en büyük katkı bin 707 lira

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Emeklilikte en büyük katkı bin 707 lira
Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) katılımcının birikimine yüzde 25 katkıda bulunan devlet, geçen yıl sonu itibarıyla en yüksek katkıyı bin 707 lira ile İstanbullulara verdi

2016 sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon  627 bin 25 kişi olurken, BES'teki katılımcıların fon büyüklüğü 53 milyar 409  milyon 391 bin 715 lira olarak gerçekleşti.

Devlet katkısının fon büyüklüğü de geçen yıl sonunda 7 milyar 438  milyon 179 bin 620 liraya ulaşırken, söz konusu dönem itibarıyla sistemden  toplamda 44 bin 350 kişi emekli oldu.

Katılımcı başına düşen ortalama devlet katkısında ilk sıraya bin 707  lira ile İstanbul yerleşti.

Katılımcı başına düşen ortalama devlet katkısı tutarında ikinci sırada  bin 575 lira ile Ankara yer alırken, bunu bin 504 lira ile İzmir, bin 406 lira  ile Denizli, bin 388 lira ile Muğla, bin 348 lira ile Adana, bin 329 lira ile  Antalya, bin 309 lira ile Bursa, bin 292 lira ile Mersin, bin 283 lira ile de  Eskişehir takip etti.

Sıralama, bin 264 lira ile Aydın, bin 261 lira ile Kocaeli, bin 247  lira ile Gaziantep, bin 230 lira ile Hatay, bin 228 lira ile Balıkesir, bin 150  lira ile Tekirdağ, bin 139 lira ile Samsun, bin 108 lira ile Manisa, bin 100 lira  ile Kayseri, bin 76 lira ile de Konya şeklinde devam etti.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNÜN YÜZDE 56'SI ERKEKLERE AİT 

EGM verilerine göre, 2016 yılında bireylerin yüzde 21,2'si BES  sözleşmeleri yürürlüğe girdikten sonra 2. haftada cayma hakkını kullandı. Bu oran  3. haftada kullananlarda yüzde 17, 4. haftada kullananlarda ise yüzde 13 olarak  kaydedildi.

BES'e dahil olan nüfusun yaş ortalaması 39,4 iken, toplam fon  büyüklüğü ağırlıklı BES yaş ortalaması 45,5 olarak gerçekleşti. Katılımcılara ait  toplam fon büyüklüğünün yüzde 56'sına erkek, yüzde 44'üne kadın katılımcıların  sahip olduğu görüldü.

Katılımcıların aylık ortalama düzenli katkı payı tutarı 25 yaş altında  152 lira, 25-34 yaş arasında 167 lira, 35-44 yaş aralığında 208 lira, 45-55 yaş  arasında ile 253 lira, 56 yaş ve üzerinde ise 293 lira olarak kaydedildi.

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