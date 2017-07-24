Emeklilikte en büyük katkı bin 707 lira

Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) katılımcının birikimine yüzde 25 katkıda bulunan devlet, geçen yıl sonu itibarıyla en yüksek katkıyı bin 707 lira ile İstanbullulara verdi

2016 sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 627 bin 25 kişi olurken, BES'teki katılımcıların fon büyüklüğü 53 milyar 409 milyon 391 bin 715 lira olarak gerçekleşti.

Devlet katkısının fon büyüklüğü de geçen yıl sonunda 7 milyar 438 milyon 179 bin 620 liraya ulaşırken, söz konusu dönem itibarıyla sistemden toplamda 44 bin 350 kişi emekli oldu.

Katılımcı başına düşen ortalama devlet katkısında ilk sıraya bin 707 lira ile İstanbul yerleşti.

Katılımcı başına düşen ortalama devlet katkısı tutarında ikinci sırada bin 575 lira ile Ankara yer alırken, bunu bin 504 lira ile İzmir, bin 406 lira ile Denizli, bin 388 lira ile Muğla, bin 348 lira ile Adana, bin 329 lira ile Antalya, bin 309 lira ile Bursa, bin 292 lira ile Mersin, bin 283 lira ile de Eskişehir takip etti.

Sıralama, bin 264 lira ile Aydın, bin 261 lira ile Kocaeli, bin 247 lira ile Gaziantep, bin 230 lira ile Hatay, bin 228 lira ile Balıkesir, bin 150 lira ile Tekirdağ, bin 139 lira ile Samsun, bin 108 lira ile Manisa, bin 100 lira ile Kayseri, bin 76 lira ile de Konya şeklinde devam etti.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNÜN YÜZDE 56'SI ERKEKLERE AİT

EGM verilerine göre, 2016 yılında bireylerin yüzde 21,2'si BES sözleşmeleri yürürlüğe girdikten sonra 2. haftada cayma hakkını kullandı. Bu oran 3. haftada kullananlarda yüzde 17, 4. haftada kullananlarda ise yüzde 13 olarak kaydedildi.

BES'e dahil olan nüfusun yaş ortalaması 39,4 iken, toplam fon büyüklüğü ağırlıklı BES yaş ortalaması 45,5 olarak gerçekleşti. Katılımcılara ait toplam fon büyüklüğünün yüzde 56'sına erkek, yüzde 44'üne kadın katılımcıların sahip olduğu görüldü.

Katılımcıların aylık ortalama düzenli katkı payı tutarı 25 yaş altında 152 lira, 25-34 yaş arasında 167 lira, 35-44 yaş aralığında 208 lira, 45-55 yaş arasında ile 253 lira, 56 yaş ve üzerinde ise 293 lira olarak kaydedildi.