Emeklinin farkı yatıyor

Haziran enflasyonu ile memur ve emeklilerine enflasyon farkı çıktı. Yüzde 4 zam + yüzde 2.92 enflasyon farkı alacaklar. Memurlar Cuma günü, memur emeklileri de ay içinde zam farklarını ceplerine koyacak.

6 aylık enflasyonunun açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlar netleşti. Memur ve emeklilerine enflasyon farkı çıktı. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 2.92 enflasyon farkı alacak olan memur ve emeklileri bu ay maaşlarında farkları görecek. Bu durumda memur ve emeklilerinin maaşları yüzde 4 zam + yüzde 2.92 enflasyon farkı şeklinde yatırılacak.

YÜZDE 6.92 ZAM

Memur emeklileri, temmuz ayında almaları gereken maaşlarını Ramazan Bayramı nedeniyle cebine erken koydu. 22-23 Haziran'da maaş ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine, çifte artışın getireceği zam farkı ise bu ay içerisinde verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) duyuracağı tarihte memur emeklileri zam farklarını alacak. Bin 750 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 6.92 artış ile bin 871 TL'ye yükselecek. Memurların maaşları ise her ayın 15'inde yatırılıyor. 15 Temmuz tarihi cumartesi gününe denk geldiği için memurlar maaşlarını ve zamlarını 14 Temmuz Cuma günü ceplerine koyacak.En düşük memur maaşı ise 2 bin 558 liradan 163 lira artışla 2 bin 721 liraya yükselecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 787 liradan 648 lira artışla 10 bin 435 liraya yükselecek.



SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN ZAMMI HAFTAYA

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranın yüzde 5.89 zam alacak. Yapılacak zamla 2000'den önce emekli olan bir SSK'lı emeklinin taban maaşı bin 485 liraya, 2000-2008 tarihleri arasında emekli olan SSK'lı emeklinin maaşı bin 165 liraya çıkacak. Bağ-Kur'lu esnafın taban maaşı bin 290 liraya, Tarım Bağ-Kur'undan emekli olan bir vatandaşın en düşük maaşı ise bin 6 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında alacak.

Emekliler Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaş zamlarını öğrendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 zam alırken, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar yüzde 4 + yüzde 2.92 oranında zam alıyor..