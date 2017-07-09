Emeklinin gözü bu zamda

2000'den sonra emekli olanların maaşlarında düzeltme sağlayacak intibak düzenlemesi Anayasa Mahkemesi’nde. Başvuru olumlu sonuçlanırsa milyonlarca kişinin maaşı 30-355 lira arasında artacak.

2000’den sonra emekli olanların maaşlarını düzeltecek intibak yine gündeme geldi. SSK ve Bağkur’lular için getirilecek intibak ile maaşlar 30-355 lira artacak. Bunun için emeklinin gözü Anayasa Mahkemesi’nde. Kamu Denetçiliği tarafından haklı bulunan ancak Yargıtay’dan olumsuz yanıt alan Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.



ENFLASYON ZAMMI YETMİYOR



Yüksek mahkemenin 2000 ve sonrasında emekli olanlara intibak yolunu açacak başvuruyu kısa sürede değerlendirmesi bekleniyor. Mahkeme, başvuruya olumlu yanıt verirse intibak yolu açılacak. 6 ayda bir enflasyon kadar yapılan zamlar emeklinin temel maaşı düşük olduğu için tatmin edici olamıyor. Uzmanlar, bu yüzden emeklilere seyyanen zam yapılmasının şart olduğu üzerinde duruyor.

EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR

Geçen yıl emeklilere yapılan 100 liralık seyyanen zam benzeri artışın taban ücretleri yükselteceğini belirten uzmanlar, en düşük maaşın brüt asgari ücret kadar (1777 TL) olması gerektiğini vurguluyor. Bu gerçekleşirse mağduriyet azalacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılar için intibak çıkarılmış, 2 milyon emekliye zam yapılmıştı. Bağkur’lular bundan yararlanamamıştı.



MAĞDURİYET GİDERİLECEK

1 Ocak 2000 ve sonrasında emekli olanlar düzeltme istemiş ve bunu mahkemelere taşımışlardı. Karar, 2000 ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, “Promosyon verilmesi, 30 yıldan çok çalışan memura ikramiye ödenmesi sevindirici oldu.İntibak ile prim gün sayıları aynı ama maaşları çok düşük olanların mağduriyetleri giderilecek” dedi.