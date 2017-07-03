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Emekliye intibak zammı

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Emekliye intibak zammı
2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında düzeltme sağlayacak intibak yeniden gündeme geldi. TÜED Başkanı Ergün, eşit prime eşit maaş istedi. Yasa çıkarsa 355 lira zam gelebilir.

Milyonlarca emekli pazartesi açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlenmişken, intibak konusu yeniden gündeme geldi. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ- Kur'lular için getirilecek intibak ile maaşlarda 355 liralara varan artışlar meydana gelecek. Daha önce 2000 yılından önce emekli olmuş SSK'lılar için intibak çıkartılmış 2 milyon emeklinin maaşına zam yapılmıştı. Bu intibaktan Bağ- Kur'lular yararlanamamıştı. Özellikle 1 Ocak 2000 emeklileri mağdur olmuş ve yine 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar da maaşlarının düzeltilmesini istemişlerdi. Aynı prim ve yıl çalışmasına rağmen farklı zamanlarda emekli olanlar arasındaki maaş uçurumunu giderecek intibak düzenlemesi talepleri mahkemelere de taşınmıştı. Konu son olarak Anayasa Mahkemesi'nin gündemine gelmiş ve yüksek mahkemenin kararı bekleniyordu.

MAAŞLARA EŞİTLİK
Emekliler günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmenin, ülkenin kalkınmasında alın teri bulunan emeklilerin en doğal hakkı olduğunu belirtti. Aylıklara promosyon verilmesi, 30 yıl üzeri hizmet süresine denk gelen ikramiyelerin ödenmesinin emeklileri mutlu eden gelişmeler olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: "İntibak ile prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın eşit aylığı alabilmeleri için intibak yapılmalıdır. Hükümetimiz, 2000 öncesi emeklilerin intibaklarını yapmış ve farklılıklara son verilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür borçluyuz. Şimdi hükümetimizden başlıca beklentimiz, 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak uygulamasını hayata geçirmesidir.".

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