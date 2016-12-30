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Emekliye promosyon müjdesi

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Emekliye promosyon müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, milyonlarca emekliyi ilgilendiren 'promosyon' açıklaması yaptı.

Başbakan Yıldırım, aylık 1000 TL altında emekli maaşı alanların 300 TL promosyon ücreti alacağını söyledi. 1000-2000 TL arası emekli maaşı alanlara 375 TL promosyon ödenecek. 2 bin TL üzeri maaş alanlar 450 lira emekli promosyonu ödenecek.

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

İmkanlarımız arttıkça, ülkemiz zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz. Çünkü emeklilerimiz bu ülke için gayret ettiler. onların emeklilik hayatında olabildiğince iyi şartlarda yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz. İmkanlar arttıkça bunları da yapacağız. 2017 yılında emeklilerimize, maaşlarına ilaveten, promosyon ödenecek.

*1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira. 1000-2000 lira arasında alanlara 375 lira, 2000 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 450 lira bir sefer de ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı? Bankalar bu parayı tuttuğu için buna karşılık emeklilerimize imkan sağladılar.

*Ne kadar emekli yararlanıyor? 11,5 milyon. Bunun yüzde 75'ten fazlası 1000-2000 aralığında ve onlar 375 lira alacak. Hayırlı olsun.

*Bunun yıllık tutarı ne diye merak edebilir vatandaşlar, 5 katrilyonluk bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, emekli maaşlarına ilave olarak bu promosyon şeklinde sağlamıştır.

*3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı bu ödeme yapılacak ama bir seferde yapılacak. Bu 2017'de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak ödeyecek.

*Emeklilerimizin maaş alma durumuna göre 1 ila 3 ay arasında defaaten ödenecek.

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