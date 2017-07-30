Emekliye zam hesabı

Maaşlarında artış yaşanan 11.5 milyon emeklinin zam hesabı yapıldı. SSK ve Bağ-Kur’da net maaşa yüzde 5.89 eklendi. Maaşın yüzde 4’ü de hesaba yatırıldı. Memur emeklisi ise yüzde 4 artı yüzde 2.92 fark aldı.

Temmuz ayı ile birlikte zamlı maaşlarını alan emekliler bankaya yatırılan paralardaki farkların nasıl hesaplandığını merak ediyor. Gazetemizi telefonla arayan binlerce emekli için bu hesabın detaylarını vereceğiz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam, net maaşa ekleniyor. Bu temmuzda net maaşa yüzde 5.89 oranında zam eklendi. Ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü de ek ödeme olarak maaşa eklenerek hesaba yatırıldı. Memur emeklilerinde ise çifte artış meydana geldi. Buna göre emeklinin bir önceki net maaşına yüzde 2.92 enflasyon farkı eklendi. Ortaya çıkan rakama da yüzde 4 toplu sözleşme farkı uygulanarak hesaba yatırıldı. Tablomuzda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşlarının son durumlarını kuruşu kuruşuna hesapladık. Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (çok düşük maaşlılarda) oranında ek ödeme alıyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Örneğin; Haziran ayı net maaşı 2 bin lira olan emekli, ayda 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yani emeklinin eline 2 bin 80 lira geçiyordu.

Emeklinin eline bu ay geçecek para ise şöyle hesaplanıyor:

2 bin lira olan net maaşa yüzde 5.89 enflasyon zammı ekleniyor. Temmuz ayı net maaşı 2 bin 117 lira 80 kuruş (2.000 x 5.89 = 2.117,80) oluyor.

Yeni maaş üzerinden yüzde 4 vergi iadesi hesaplanıyor. Bu tutar da 84,71 lira (2.117,80 x % 4 = 84,71) oluyor.

Temmuz ayı net maaşına vergi iadesi tutarı ekleniyor. Karşımıza 2 bin 202 lira 51 kuruş (2.117,80 + 84,71 = 2.202,51) rakamı çıkıyor. Bu, emeklinin Temmuz'da eline geçecek para oluyor.

Bu emeklinin maaşı 2 bin liradan 2 bin 117 lira 80 kuruşa, ek ödemesi de 84,71 liraya yükselmiş oluyor.