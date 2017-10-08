EMEP İzmit İlçe’ye kadın başkan

8. Genel Kongre sürecinde olan Emek Partisi (EMEP), ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Darıca ilçe kongresinin ardından İzmit İlçe Örgütü’nün gerçekleşen kongresinde Reyhan Başaran ilçe başkanı olarak seçildi. Başaran İlçe örgütünün ilk kadın başkan olma özelliğini kazandı. Osman Nuri Şenol'un divan başkanlığında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşuyla başladı. EMEP İzmit İlçe Binasında gerçekleşen kongreye İl Başkanı Arzu Erkan ve üyeler katıldı. Çalışma raporu ve mali raporun aklanmasından sonra üyeler görüşlerini ifade etmek adına söz aldı.

OHAL, MUHALİF KESİMLERE DÖNÜK KULLANILDI

Kongrede konuşan EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, yoğun ve zor bir dönemde kongre gerçekleştirdiklerini belirterek, “OHAL ve KHK'lar muhalif kesimlere dönük de kullanıldı. İktidardakiler ‘OHAL'i grev yapmasınlar diye kullanıyoruz' dedi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kongremizin işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. İşçiler, emekçiler bu zor günleri yan yana gelerek, mücadele ederek aşacak" dedi. Reyhan Başaran ise; barış, özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelesi vereceklerini belirterek, "İşçi ve emekçilerin kazanması için mücadele edeceğiz. Yeni yönetimin olarak İzmit'te çalışmaları yoğunlaştıracağız” dedi.