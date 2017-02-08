Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması için ünlü aşçı Emine Beder Gebzelilerle buluştu.

Bilge Şehir Kocaeli Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması için TV ve gazetelerden tanınan ünlü aşçı Emine Beder, Gebzelilerle buluştu. Ünlü aşçı Emine Beder, unutulmaya yüz tutmuş veya tarifleri kaybolmak üzere olan yöresel yemeklerin gün yüzüne çıkarılması ve bu türden bir yarışmayla kayıt altına alınarak ödüllendirilmesinin çok değerli olduğunu ifade etti.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen “Geleneksel Mutfaklar ve Püf Noktaları” sohbet programına Gebzeli bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü aşçı Emine Beder, Türk Mutfağının en leziz yemekleri ile ilgili püf noktalarının yanı sıra geleneksel yemeklerimizin tariflerini de anlattı. Geleneksel mutfaklar arasından Kocaeli’nin de yerinin önemine değinen Beder, geleneksel yemeklerimizin köklü ve tarihsel temellerinin olduğunu çok eskilerden günümüze gelen tarihle ve kültürümüzle bağımızı oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan 9 ayrı kategoride kategorilerinde yapılacak Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışmasında elde edilen bilgilerle “Kocaeli’nin Yemek Kültürü” kitabı yayınlanacak. Yarışmada her kategorideki yarışmanın birincisine 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine bin 500 TL para ödülü verilecek. Son başvuru tarihinin 24 Şubat 2017 olarak belirlenen yarışmanın başvuruları ise sürüyor. Yarışmanın her kategorisinde dereceye girenlere toplamda 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.