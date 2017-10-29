Emine Demirtaş vefat etti
İzmit Bekiredere Mahallesi Başaran Caddesi No.3 adresinde ikamet eden Emine Demirtaş(62) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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Eczacı Teknisyeni Erdoğan Subaşı ile birlikte 3 çocuk annesi Emine Demirtaş’ın cenazesi Başaran Camii'nden alınarak Murat Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Etiketler : Emine Demirtaş, vefat
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