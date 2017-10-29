Kocaeli14 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Emine Demirtaş vefat etti
Emine Demirtaş vefat etti

Emine Demirtaş vefat etti

İzmit Bekiredere Mahallesi Başaran Caddesi No.3 adresinde ikamet eden Emine Demirtaş(62) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

A+A-

Eczacı Teknisyeni Erdoğan Subaşı ile birlikte 3 çocuk annesi Emine Demirtaş’ın cenazesi Başaran Camii'nden alınarak Murat Köy Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.