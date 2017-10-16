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Emine Ejderoğlu vefat etti

Emine Ejderoğlu vefat etti

Kartepe Maşukiye Mahallesi Hasan Tahsin Caddesinde ikamet eden Emine Ejderoğlu(88) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.

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Merhum Mahmet Ejderoğlu’nun eşi; Eyüp, Galip ve Mustafa Ejderoğlu’nun annesi, Maşukiye Belediyesi eski Başkanı Recep Yazıcı’nın ablası olan Emine Ejderoğlu’nun cenazesi Maşukiye’de toprağa verildi.

 

 

 

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