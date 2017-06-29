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Emlak Konut Körfez Kent Konutları Ticaret İş Merkezi İhalesine Kocaeli’den sadece Haldız İnşaat girdi

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Emlak Konut Körfez Kent Konutları Ticaret İş Merkezi İhalesine Kocaeli’den sadece Haldız İnşaat girdi
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yapılması planlanan Emlak Konut tarafından yapılacak olan Körfez Kent İş Merkezi’nin ihalesi bugün gerçekleştirildi.

KOCAELİ’DEN SADECE HALDIZ İNŞAAT GİRDİ   

Emlak Konut tarafından Körfez Kent bölgesinde daha önce 1, 2 ve 3. Etap konutları tamamlamış 4. Etap Konutların inşaatlarının da hala devam ettiği biliniyor. Emlak Konut şimdi de 4 etabı içine alan konut bölgesindeki büyük iş merkezi ihalesini bugün gerçekleştirildi. Kocaeli’de sadece Haldız İnşaat firmasının teklif verdiği ihaleye 11 firma katıldı. Haldız İnşaat firması ihale için 51 milyon 500 bin lira teklif verdi.

TEKLİF VEREN FİRMALAR
Körfez Kent İş Merkezi ihalesine 11 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyet 53 milyon 207 bin 069,36 lira olarak hesaplanan ihaleye şu firmalar katıldı:

Can İnşaat 77 milyon 500 bin lira,

Ayder İnşaat 66 milyon lira,

Evyap İnşaat 63 milyon 500 bin lira,

Servet Ataç Ataçlar İnşaat 60 milyon 949 bin lira,

Haldız İnşaat 51 milyon 500 bin lira,

Çalışkan İnşaat- Ertuğrul İnşaat 49 milyon 850 bin lira,

Durmaz İnşaat 49 milyon 880 bin lira,

Yılmaz İnşaat 49 milyon 487 bin lira,

Ahes İnşaat 49 milyon 41 bin 053 lira,

Alp Karasar İnşaat 48 milyon 953 bin lira,

Misek İnşaat 47 milyon 953 bin lira teklif verdi.

Verilen tekliflerin ardından Emlak Konut, ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

 

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