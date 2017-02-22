Emlak Konut Körfezkent 3. etap satışa sunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde olan Emlak Konut Körfezkent 3.etap evleri 22 Şubat Çarşamba günü açık artırma Luxor Garden Otel’de saat 13.00’da satışa çıktı.

196 KONUT

Kocaeli’nin yeni yaşam merkezi ve kentsel tasarımıyla öne çıkan Körfezkent 3. Etap Emlak Konutları’nda bitmiş dairler satışa sunuldu. 196 konutun yer aldığı 3. Etap’ta 1 ay içerisinde 41 dairesi satıldı. Bugün yapılan müzayedede ise 40 daire satışa sunuldu. İlk yapılan müzayedede satın alanların konutları alanlar yüzde 3 prim yaptı. Vatandaşlar müracaat etmeleri durumunda açık teklifi verilebiliyor. Ödemelerde ise yüzde 25 peşin, kalan kısmı da 90 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. 2+1 daireler 162 bin TL’den, 3+1 daireler 189 bin TL’den, 4+1 daireler ise 245 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışlar devam ediyor. Satışlar hakkında TURYAP’ın vwb sitesi ve ya 444 2780 nolu telefondan bilgi alınabiliyor.

Kerim YAVUZ