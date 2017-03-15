Emlak sektöründe uzman olmak

Emlakta uzman olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Sektördeki uzmanlığınızı test etmeye hazır mısınız?

Emlakta ne kadar uzmansınız? Uzman olabilmek için öğrenmeye açık olmanın ve tecrübenin yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Emlak sektöründe başarının birçok kriteri mevcut: Müşteriyle kurulan başarılı iletişim, proaktif olmak, iyi bir dinleyici olmak, pazarlama yetkinliği, sektör hakimiyeti, güvenilirlik ve daha fazlası…

İşte gayrimenkul danışmanlığında ne kadar uzman olduğunuzu karşılaştırabileceğiniz bilgiler…

Müşteriyle kurulan başarılı iletişim

İletişim eksikliği emlak sektöründe satılık ya da kiralık ev arayışında olanların ya da evini satmak isteyenlerin yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından biridir.

arayışında olanların ya da evini satmak isteyenlerin yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından biridir. Müşterilerin doğru iletişimi yakalayamadığı ve istedikleri zamanlarda ulaşamadığı danışmanlar müşterilere güvensizlik hissi verir.

Bu nedenle müşterilerle her zaman güçlü iletişim kurmak uzmanlığın önemli kriterlerindendir.

Proaktif olmak

Uzman bir gayrimenkul danışmanı müşterileriyle her zaman kuvvetli bir iletişime sahip olur ve potansiyel müşterilere ulaşmak için uğraşır.

Proaktif olmak, müşteri beklentilerini doğru belirleyerek müşterisi için en iyi seçenekleri sunmaktan geçer.

Müşterilerinizi merak ettikleri konularda bilgilendirerek güven aşılamanın size fayda sağlayacağını unutmayın.

İyi bir dinleyici olmak

Emlakta uzman olmak için iyi bir dinleyici olmalısınız. Dinlemek basit bir eylem olarak algılansa da gerçekten iyi bir dinleyici olmak zordur.

Müşterileri dinlerken bir yandan beklentilerini anlayabilmek kolay bir iş değildir. Müşterilerinizin beklentilerini anladıktan sonra daha iyi yönlendirebilmek için belirli sorular sormak ve müşterinin kendini tam olarak ifade edebilmesini sağlamak bu sektörde uzman olmak için gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir.

Müşteri gereksinimlerinin farkında olmak