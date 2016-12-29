Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi 18 Ocak'ta Kocaeli'de

Kocaeli Ticaret Odası, 18 Ocak 2017 tarihinide Kocaeli Emlak Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Kocaeli’de ilk kez düzenlenecek olan ve birbirinden önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi, dünya üzerinde gerçekleşen sermaye akışının Türkiye lokomotif sektörlerinin başında gelen “emlak” sektörüne nasıl etki edeceği de ele alacak. 18 Ocak 2017 tarihinde saat 16:00'da Kocaeli Ticaret Odası bünyesindeki konferans salonunda gerçekleşecek zirvenin ana oturum konuşmacısı Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ramazan Kurtoğlu olurken, gündem oturumunun konuşmacıları ise; EmlakSayfasi.com.tr Utku Çalışkan, İstanbul Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi ve Kocaeli Emlakçılar Derneği Başkanı Alpay Hacıoğlu olacak.

Kocaeli Emlakçılar Derneği işbirliğinde gerçekleşecek olan zirvenin amacı hakkında açıklamalarda bulunan Utku Çalışkan, "Kocaeli şehrimiz, gerek sanayi yatırımları gerekse de sahip olduğu jeopolitik konumuyla Marmara'nın parlayan yıldızlarından biridir. Özellikle alt yapı ve ulaşım yatırımlarının hızla arttığı son yıllarda Kocaeli'nin de ciddi bir yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Bu yükseliş beraberinde kentteki gayrimenkul ve emlak sektörünü de olumlu yönde etkiliyor. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan zirvemizde de hem ülkemizdeki hem de Kocaeli'de son gelişmeleri ve 2017 yılı beklentilerini masaya yatıracağız" dedi.

Kocaeli'de gerçekleşecek Emlak Zirvesi'nin ev sahipliğini yapacak olan Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEMDER) Başkanı Alpay Hacıoğlu yaptığı açıklamada, "Sektörümüzün gelişimi adına büyük önem verdiğimiz zirve etkinliğimizin ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul ve emlak sektörünün temsilcilerinin katılımı ile renklenecek zirvemizde Kocaeli ile ilgili birçok önemli gelişmeyi de katılımcılara aktarma fırsatı bulacağız. Birbirinden önemli konuşmacılarımızın yer aldığı zirvede özellikle Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden biri olan değerli hocamız Doç.Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu'nun aktaracağı bilgiler hem emlak sektörü hem de inşaat sektörü için önemli bir kazanım olacaktır" diye konuştu.