Emlak Vergisi değerleri neden hala açıklanmadı 

Malum, Emlak Vergisi, belediyeler tarafından tahsil ediliyor. 4 yılda bir her belediye kendi bünyesinde kurduğu komisyonlarda Emlak Vergisi’ni esas olacak metrekare rayiç bedelleri belirlenip, ilan ediliyor. 4 yıl boyunca, bu rayiç değerler geçerli oluyor, her yıl enflasyon kadar artıyor.

Bu dönem, Emlak Vergisi’ne esas rayiç bedellerin yeniden belirlenmesi dönemi. Her kentin her mahallesinde, caddesinde, sokağında yeni değerler belirlenecek. Gayrimenkul sahipleri, belirlenecek bu değerler üzerinden, kendilerine ait bina ya da arsanın emlak vergisi miktarını belirleyecek. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte Emlak Vergisi hesaplanmasında esas alınacak metrekare rayiç değerler belirlendi. Bizim ilimizde “Tık” yok.

Belediyelerin emlak vergisi değerlerini belirleyip, vatandaşa açıklaması gerekiyor. Çünkü vatandaşların bu değerler için itiraz hakkı var. Vatandaşın itiraz hakkı bu ay sonunda sona eriyor. Daha bedeller açıklanmadı ki, kim nasıl itiraz edecek.

Muhabir arkadaşları görevlendirdik. Bir haftadır İzmit Belediyesi’nden rakamları talep ediyorlar. Öyle ya, örneğin Fethiye Caddesi’nde metrekare birim fiyatı ne oldu? Yahya Kaptan’da nedir, Yenidoğan’da, Gültepe’de, Başiskele’deki villalar bölgesinde, İzmit sırtlarındaki lüks Kent Konut apartmanları bölgesinde, Yuvam Akarca’da nedir? Akmeşe’de ne oldu, Bayraktar’da ne oldu, Tüysüzler’de ne oldu?

Bütün bunların şimdiye kadar hesaplanıp, açıklanması gerekiyordu. Vatandaş inceleyecek, haksızlık veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsa itiraz edecek, itiraz üzerine yeniden inceleme yapılacak?

Yok, bilgi yok. İlimizde önümüzdeki 4 yıl boyunca uygulanacak emlak vergisine esas metrekare birim değerleri ortada yok? Bir projeye başlarsınız, gecikir falan. Bu başka bir şey. Oturacaksınız, hesap yapacak, halka açıklayacaksınız. Bazı emlakçılarla konuştuk. İlimizde emlak vergisine esas metrekare değerlerinin önümüzdeki dönem için çok yüksek tutulacağı, vatandaşın emlak vergisi miktarlarının tahmin edilen üzerlerin çok üzerinde oranlarda artacağı konuşuluyor. Umarım öyle olmaz. Umarım, bir kavga da emlak vergisi oranları yüzünden çıkmaz.

SON DAKİKA NOTU: Gazetemiz muhabirleri, günlerdir bu konuda çalışma yapıyor. Yukarıdaki yazı dün sabah kaleme alındı. Dün akşam saatlerinde İzmit Belediyesi’nden “Arsa metrekare değerleri askıya çıkmıştır” bilgisi basın kuruluşlarına geçildi. Yani İzmit’teki emlak vergisine esas yeni arsa değerleri dün resmen askıya çıktı. 30 Temmuz’a kadar süreniz var. İnceleyin ve itirazınız varsa dava açın.

D-100 bu yükü nasıl taşır?

Mutlaka kent olarak bazı önlemler almamız, aldığımız bu önlemleri de ciddi biçimde uygulamamız lazım.

TEM Otoyolu’nun hem Sakarya, hem Gebze tarafında çalışmalar var. Otoyol’un ilimiz çevresindeki bölgeleri araçlara kapalı. Trafik D-100’e yönlendiriliyor.

Bu yıl Avrupa’dan gelen gurbetçi sayısında patlama olmuş. Her gün binlerce araç sınır kapılarından Türkiye’ye giriyor, gurbetçiler bizim üzerimizden geçip, Anadolu’ya gidiyor.

D-100’de çalışmalar var. Köseköy battı-çıktısı başladı. İzmit içinde Halkevi-Merkez Bankası arasında inşaat var.

Türkiye üretiyor. İhracat, ithalat yapıyor. Limanlara, fabrikalara TIR’lar gelip gidiyor. En hareketli mevsim.

Turizm sezonu. İnsanlar arabaları ile sürekli hareket halinde. Bizim ilimiz İstanbul’un yazlık banliyölerinden biri. Cuma günleri öğleden sonra insanlar akın akın geliyor, pazar akşamı akın akın dönüyorlar.

Müthiş bir trafik. Bütün yük, D-100’ün üzerinde. Bu yıl bizim şehrimizin ortasından geçiyor. Nasıl dayanacak, bu yükü nasıl kaldıracak?

İSTANBUL’DAKİ OPERASYON

İstanbul emniyeti bir operasyon yapmış. Kentte beton mikserlerine, hafriyat kamyonlarına göz yumarak rüşvet alan polisler belirlenmiş. Jandarma, hafriyat kamyonları üzerinde büyük bir denetim başlatmış.

Yanlış anlaşılmasın. Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Ama bizim buralarda hiç bu yönde ciddi çalışmalar var mı? Günün her saati bu şehrin ara sokaklarında hafriyat kamyonları, beton mikserleri, üzerlerinde 8-10 tane araba bulunan TIR’larla karşılaşıyoruz. Bu trafik ne kadar yasal?Kim denetliyor, biliyor muyuz?

Belli ki D-100’de birkaç ay, belki daha fazla çok büyük sıkıntı yaşanacak. D-100 şehirlerarası devlet yolu olduğu kadar bizim kentimizin şehir içi yoludur. Mutlaka bazı önlemler almak, denetimleri arttırmak gerekiyor. Aksi halde, dev kamyonların altında sivrisinek gibi ezileceğiz.

Işık’ın siyasete daha çok zamanı olacak

Hiç tartışma götürmez. Yeni hükümet düzenlemesinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan Başbakan Yardımcılığı’na geçiş, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’in siyasi kariyerinde yeni bir rütbe yükselişidir. Ancak, yenilenen hükümette 5 başbakan yardımcısının görev alanları belirlenirken, Fikri Işık’a daha önemli görevlerin verilmesini bekliyordum. Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, başbakan yardımcılarının görev alanları belirlendi. Fikri Işık için belirlenen alanlar şöyle:

“MGK kararlarının takibi, reformların ve yatırımların koordinasyonu, RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.”

Başbakan Yardımcısı Işık’a yüklenen görevler elbette az iş değil. Ama sık sık yurt dışına gitmesini, yurt içinde oradan oraya koşturup durmasını gerektiren görevler de değil. Fikri Işık başbakan yardımcılığı görevini Numan Kurtulmuş’tan devraldığı için, Hükümet Sözcülüğü görevinin verileceğini tahmin etmiştim. Hükümet sözcülüğü görevi Bekir Bozdağ’ın oldu.

Fikri şık, siyasete girdiği andan itibaren üstlendiği her görevi en iyi şekilde yaptı. Bu defaki görevleri, belki de üstesinden en kolay gelebileceği alanlarda olacak. Bu da, Fikri Işık’ın devlet işlerinin yanı sıra, siyasi konulara daha fazla zaman ayırması anlamına geliyor. Artık Ankara ile Kocaeli arasında koşturup duracak. Ne dersiniz bu görev yapılanması, yerel siyasette çok konuşulan “Büyükşehir’e 2019’da Işık aday gösterilecek” kehanetleri için gerçek bir hazırlık olabilir mi?