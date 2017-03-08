Emlakçı kadınlar 8 Mart’ı kutladı

Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEM-DER) kadın üyelerine yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kahvaltı etkinliği düzenledi.

Leman Kültür Cafe’de düzenlenen organizasyonun ev sahipliğini Alpay Hacıoğlu Başkanlığındaki Ertan Karakaş, Ömer Küçük, Ali Akdeniz, Abdullah Kanpara, Ahmet Özder, Aytekin Türkyılmaz, Hanifi Subaşı, Gökhan Kazancı’dan oluşan yönetim üstlendi.

120 BAYAN ÜYESİ VAR

Toplam 600 üyeden, 120’si bayan emlakçı olan KEM-DER’in bu etkinliğine katılan kadın üyeler, keyifle sohbet ettiler. Etkinlikte kadın üyelere küçük hediyeler de takdim edildi. KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Kadınlar, hayatımızın en özel varlıklarıdır. Kimi anne, kimi eş, kimi en büyük aşk, kimi arkadaştır. Onlar mücevher gibidir. Dünyanın yarısını kadınlar oluşturuyor. Diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Bu anlamlı gününüzü kutluyor, bu meslek içinde bulunan tüm hanımlara başarılar diliyorum” dedi.