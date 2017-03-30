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Emlakçı Kanunu çıkıyor

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Emlakçı Kanunu çıkıyor
Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEMDER) Başkanı Alpay Hacıoğlu, emlak kanunu hazırlığı ve dernek olarak sürdürülen eğitimlerle ilgili bilgi verdi. Hacıoğlu, Emlakçı Kanunu’nun referandum sonrasında çıkacağını belirtti.

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

İlk olarak eğitim programları hakkında bilgi veren Hacıoğlu, “Eğitimlerimiz devam ediyor. Burada kişisel gelişim, sunum, müşteri karşılama, insanlara karşı davranış biçimleri gibi alanlarda eğitimler verilmektedir. Bu da 3 hafta cumartesi günleri 6 saat olarak yapılmaktadır. Eğitimler sonrasında sertifikalarımız verilmektedir. Bu belge basit bir kağıt değil. Emlakçılarımızın donanımlı ve eğitimli olması çok önemlidir. Eğitimlere katılmak isteyenler derneğimiz ile irtibata geçebilir. Eğitimlerin sağlıklı olması için 30 kişilik gruplar oluşturulmaktadır. İsimler yazdırılarak program hazırlanmaktadır. İki ay daha eğitimler devam edecek. Bu eğitimlere katılanlar için ülkemizin önemli isimlerinin de katıldığı bir günlük eğitim programı yapacağız. Sertifikaların ücreti 165 TL. Günü birlik yapılan eğitimler sabah saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ermektedir. Öğle yemeği vardır. Eğitimler herkesin katılabilmesi için cumartesi günleri yapılmaktadır. Bu zamana kadar 200 kişiye ulaştık. Kayıtlı bin dolayında emlakçı bulunmaktadır ”dedi.

GÜNLÜK KİRALAMAYA DİKKAT

Emlakçılar kanunu hakkında bilgi veren Hacıoğlu, şunları aktardı:

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan edindiğimiz bilgilere göre emlakçı kanununun çıkarılmasında son aşamaya gelindi. Bu yönde takibimiz devam etmektedir. Bu kanun çıkması durumunda vergi kaydı, sicil kaydı, emlak sertifikası olması gerekecek. Sektörümüz farklı bir yöne doğru geçmektedir. Konu hakkında bizlerden bilgi alabilirler. Kanunun çıkması, kanunsuz olmaktan çok daha iyidir. Kanunun referandum sonrasında çıkmasını bekliyoruz. Kanun ile günlük kiralamaya imkân verilirken, sadece kiraya verilen yer hakkında kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi gerekiyor. Bilgi vermemiz durumda bizim herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Mal sahipleri dahi günlük, saatlik kiralamadan haberdar olmamaktadır. Bu tür yerlerde her şey yapılabilir. Bu duruma çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun içinde kira sözleşmesi ve kimlik bilgileri kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekiyor. Bu sayede olumsuz durumların önüne geçilmiş olunacaktır” 

Ayşegül KALAYCI

 

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