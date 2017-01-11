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Emlakçılar, aileleriyle kan verecek

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Emlakçılar, aileleriyle kan verecek
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr.Cengiz İpek, yönetim kurul üyeleriyle birlikte dün Alpay Hacıoğlu’nun başkanı olduğu Kocaeli Emlakçılar Derneği’ne (KEM-DER) iadei ziyarette bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan KEM-DER Başkanı Hacıoğlu, Kızılay Genel Merkezi tarafından başlatılan kan verme kampanyasına, üyeleri ve aileleriyle birlikte destek olmak amacıyla 25 Ocak’ta İzmit ve Gebze’de Kızılay’a gidip 1000 kişiyle kan vereceklerini açıkladı. Hacıoğlu, dernek olarak kan veri tabanlarının olduğunu, sürekli olarak güncellediklerini açıkladı. 

Ülke çapında kan stoklarının azalması nedeniyle Genel Başkanlarının başlattığı kan seferberliği çağrısına yoğun destek geldiğini belirten Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr. İpek, “Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’da bizatihi kan vererek, kan seferberliğini ilimizde başlattık. Çağrı karşılık buldu; 4 Ocak tarihinde rekor kırılarak toplam 13 bin 241 ünite kan bağışı alınmıştır. Teşekkürler Türkiye” dedi. 

KEM-DER Başkanı ve yöneticilerini kan verme seferberliğine katkı verecek olmaları nedeniyle teşekkür eden, Kocaeli halkını kan vermeye davet eden Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr.İpek şöyle konuştu: “Türk Kızılay’ının teme görevlerinden biri olan kan bağışı toplama ve sürdürülebilirlik politikası 2020 stratejik planda açıklanmıştır. Bu plana göre ihtiyaca cevap verecek oranın artırılması ve altyapının kurulmasıdır. Maalesef Kocaeli kan bağışı oranı, ülke ortalaması altındadır. Artışın sağlanmasına ümidimiz tamdır. Bütün kurum ve kuruluşları, STK’larımızı kan vermeye davet ediyoruz.”
Kızılay Şube Başkanı Dr.İpek, KEM-DER Başkanı Hacıoğlu ve yöneticiler, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle, haberi takip eden muhabirlerin nezdinde basın mensuplarının günlerini kutladılar. 
 

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