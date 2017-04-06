Emlakçılar Peugeot Haldızlar'ı tercih etti

Kocaeli Emlakçılar Odası üyelerine avantajlı araç ve kredi sağlamak adına Kocaeli Emlakçılar Odası ve ING Bank ile Peugeot Haldızlar Oto arasında bugün protokol imzaladı.

Yapılan protokolle ING Bank avantajlı kredi, Peugeot Haldızlar ise avantajlı araçları Kocaeli Emlakçılar Odası üyelerine sunuyor.

Peugeot Haldızlar Oto bayisinde gerçekleşen imza törenine, Peugeot Haldızlar Satış Müdürü Berna Aksoy Aydın, ING Bank Hürriyet Caddesi Şube Müdürü Emir Kelebek, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, yönetim kurulu üyeleri Hakan Sin, Mesut Volkan Sezgin ve Mahir Akyürek katıldı.

CUMARTESİ TANITIM

İmza töreninde konuşan Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, “Üyelerimizin uygun araba alması adına Peugeot Haldızlar Oto’ya teşekkür ediyorum. Nakit parası olmayanlar ise, banka kredisi ile desteklenecek. Arabalarımız stoklarda sınırlıdır. İş yerleri ve ofislerde kullanılacak. Protokol 208,301,308,508,2008 ve Peugeot Partner Tepee olmak üzere 6 modeli kapsıyor. İmzaladığımız protokol hakkında üyelerimizi bilgilendirmek için cumartesi günü saat 10.00’da Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde bir araya geleceğiz” dedi.

AVANTAJLI ARAÇ

Haldızlar Peogeot Satış Müdürü Berna Aydın Aksoy ise, “ Peugeot Haldızlar, ING Bank ile Emlakçılar Odası üyelerine yapılmış kampanya. ING Bank avantajlı kredi, Peugeot Haldızlar ise avantajlı araç sundu. Cumartesi günü sabah saat 10.00’da Lastik-İş Sosyal tesislerinde kahvaltılı program olacak” dedi.

Kerim YAVUZ



