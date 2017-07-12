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Emniyet açıkladı: 2200 öğrenci alınacak

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Emniyet açıkladı: 2200 öğrenci alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) 2017 - 2018 eğitim öğretimi yılı için, öğrenci alımı yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayanlar arasından komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak.

2000'i erkek 200'ü kadın olmak üzere toplam 2.200 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı için başvuracak adayların lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.  

Ön Başvurular 17 Temmuz - 2 Ağustos 2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet adresinden online olarak alınacak.

Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar ve adaylarda aranacak şartlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr ilan edilecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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