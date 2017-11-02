Emniyet, DEAŞ operasyonlarının bilançosunu açıkladı
Son 11 günde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 283 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Son 11 günde 283 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 66 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
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