Kocaeli2 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. Emniyet, DEAŞ operasyonlarının bilançosunu açıkladı
Emniyet, DEAŞ operasyonlarının bilançosunu açıkladı

Emniyet, DEAŞ operasyonlarının bilançosunu açıkladı

Son 11 günde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 283 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

A+A-

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Son 11 günde 283 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 66 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bu haber toplam 162 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.