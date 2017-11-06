Emniyet devreye girdi! Trafik çilesini bisiklet çözer!

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı.

TBMM Trafik Sorunlarının Araştırılması Alt Komisyonu’na sunulan Emniyet’in raporunda, nüfus artışıyla birlikte gelen hızlı şehirleşme ile taşıt ve sürücü sayısındaki artışların trafik sorununu tetiklediği belirtildi. Türkiye’de cazibe alanları, kamu kurum ve kuruluşları, Hastane, ticari alanlar gibi yerlerin şehir merkezlerinin 5-10 kilometrelik alanı içerisinde yayıldığı, bu yerlere eş zamanlı ve bireysel olarak araçlarla gidilmesi, toplu taşıma araçlarının yetersiz olması gibi nedenlerle cadde ve sokak üzerinde park edilmiş araçların karayolunun kapasitesini düşürdüğü vurgulanan raporda, ölümlü kazaların kaçınılmaz hale geldiğini belirtildi. Raporda sorun ve çözüm önerileri şöyle sıralandı:

TOPLU TAŞIM: Kent merkezlerinde bulunan ana arterlerde çok sayıda toplu taşıma aracının durak ve güzargahının bulunması nedeniyle trafik akımının yavaşladığı görülmekte. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zaman dilimlerinde toplu taşıt araçlarının belirlenen güzergahlara girmemesi, metro, tramvay gibi alternatif araçlarla ücretsiz aktarak yapılarak, alternatif farklı tali yollardan ulaşım sağlanmalı.

ENGELLİ TEDBİRİ: Engellilerin ulaşımının doğru etüd edilerek kalıcı ve sürdürülebilir mekansal tasarım ve planlama yapılmalı. Açık ve kapalı otoparklarda engelliler için ayrılmış özel yerlerin erişim ve yararlanmalarının elektronik kilit, bariyer gibi kontrollü şekilde kullanılmasına yönelik tedbir alınmalı.

YAYA KALDIRIMI: Yayalar için yatay ve düşey işaretlemeler ile alt ve üst geçitler yeterli değil. Geçit bulunan yerleri yayaların kullanma alışkanlıkları yok. Rastgele yerlerden kontrollü olmadan karşı karşıya geçiş yaparken, sürücüler de yayalara tolerans göstermiyor. Etkin önlem ve denetim alınmalı.

BİSİKLET YOLU: Bisiklet yollarının diğer taşıt yollarından ayrı olması gerekiyor. Ülkemizde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılarak trafik sorunlarının önüne geçilmesi, sağlıklı yaşam gibi konularda çalışmalar başlatılmalı.

YAYALAŞTIRMA: Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakların, araç trafiğine tamanen ya da belirli saatlerde kapıtılarak kısıtlama getirilmeli veya toplu taşım araçlarının tercih edilmesine yönelik güzergah ve kısıtlamalar getirilerek kent merkezlerinin yayalaşacağı düşünülmekte.

OKUL VE PERSONEL SERVİSİ: İşyeri ve okulların genellikle bu bölgelerde olması nedeniyle, okul ve iş çıkışlarında çok sayıda servis aracının birlikte bulunması kurumların yeterli park alanının bulunmaması, giriş ve çıkış saatlerinde yaya ve araç yoğunluğu yaşanmakta ve trafik akışı etkilenmekte. Bu nedenle okul ve resmi kurumlar başta olmak üzere servis araçları giriş ve çıkış saatlerinin 15 dakika aralıklarla yeniden düzenlenmesi ve araçların diğer sokak ve caddelerde bekleme yapılması sağlanmalı.

ARAÇLARA KISITLAMA: Kent merkezlerde yük taşımacılığı ve diğer alanlarda taşımacılık faaliyetinde bulunan araçların trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklardan geçişi trafik güveliğini olumsuz etkilemekte ve tarafık akışını yavaşlatmakta. Bu tür araçlar sıkı denetlenmeli, izin belgesinin yanısıra; gün, güzergah ve saat gibi kısıtlamalar getirilmeli.

YOL ÇALIŞMALARI: Gerekli izin ve tedbirlerin alınarak kamuoyunu bilgilendirici haberler yapıldıktan sonra, trafiğin yoğun olmadığı gün ve saatlerde yeterli personel ve ekipmanla mümkün olan en kısa sürede alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmeli.

TRAFİK İŞARETLEMELERİ: Trafik güvenliğini sağlamaya yönelik; hız kesici kasis ve sinyalizasyon sistemleri yaygınlaştırılmalı, işaretlerin görünürlüğünü engelleyen ağaç, bina gibi engeller kaldırılmalı.

‘Katlı otopark tercih edilmeli’

PARK-OTOPARKLAR: Yanlış park ve duruklamalar, karayolu üzerinde alan daralmasına akan trafiği engellemekte, görüş açısı daraldığı için trafik kaza riski artmaktadır. Aksayan trafik nedeniyle duruş kalkışlar artmakta, bu durum görüntü, gürültü, çevre ve hava kirliliğini artırdığı gibi akaryakıtın verimsiz kullanımına ve ekonomik kayıplara da sebebiyet vermekte. Gün boyu park edilen araçlar nedeniyle ticari hayat olumsuz etkilenmekte, polis için zaman ve hizmet kaybına neden olmakta. İhtiyaç duyulan bölgelere planlama yapılarak otoparkların uzaklığı, yeri ve konumu cazip hale getirilmeli. Açık alan yerine kapasitesi yüksek çok katlı otoparaklar tercih edilmeli.

‘Semt pazarları taşınmalı’

pazar yerleri: Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde bulunan pazar yerleri, galeri gibi ticari faaliyetler nedeniyle yol kenarı ve yaya kaldırım işgalleri sonucu karayolunun kapasitesinin düştüğü ve trafik akışının yavaşladığı görülmekte. Söz konusu faaliyetler başka alanlara kaydırılmalı ya da hafta sonu gerçekleştirilmeli.

İlk 9 ayda 2 bin 722 can gitti

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2017 yılının ilk 9 ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri raporlaştırdı. Raporda öne çıkan veriler özetle şöyle:

YAYAYA ÇARPMA ORANI: Kazaların; 41 bin 327 yandan çarpma, 23 bin 219 yayaya çarpma, 20 bin 600 yoldan çıkma 15 bin 84 kaza ise arkadan çarpma şekilde gerçekleşti. 974 kazanın araçtan insan düşmesi şeklinde gerçekleşmesi ise ilginç istatistik olarak değerlendirildi.

SÜRÜCÜ HATASI: 2017 yılındaki kazaların 144 bin 679’u sürücü hatasında 13 bin 329’u yaya, 873’ü araç arızası, bin 216’sı yol kusuru, 634’ü ise yolcu kusurundan kaynaklandı. Sürücü kusurlarının başında ise 56 bin 315 kaza ile araç hızını, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak geliyor.

OTOMOBİL İLK SIRADA: Ölümlü ve yaralanmaları kazaların araç cinslerine bakıldığında 116 bin 864 kaza Otomobille, 34 bin 510 kamyonetle, 32 bin 218’le motosikletle yapıldı. İlginç kazalar arasında 47 olayla at arabalarının yer alması dikkat çekti.

OTOMOBİL SAYISI KATLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2007’den 2017 yılına kadar trafik konusundaki istatistikleri ise karşılaştırmalı olarak şöyle:

KADIN SÜRÜCÜ ARTIYOR: İstatistikler kadın sürücü sayısının yıldan yıla arttığını ortaya koydu. 2007 yılında toplam 18 milyon 422 bin 958 sürücüden 15 milyon 355 bin 462’si yani yüzde 83.3’ü erkek, 3 milyon 67 bin 496’sı yani yüzde 16.7’si kadın sürücü. 1 Ocak 2017’e kadar toplam sürücü sayısı ise 28 milyon 223 bin 393’e çıktı. Erkek sürücü sayısı 21 milyon 426 bin 932’ye çıkarken oransal olarak yüzde 75.9’a çıktı. Kadınlar sürücüler ise geçen bu süre içinde ikiye katlanarak 6 milyon 795 bin 461’e, yüzde 24.1’e yükseldi.

ARAÇ SAYISI ARTIYOR: Araç sayısı 2007 yılında; 6 milyon. 472 bin 156 otomobil, 372 bin 601 minibüs, 198 bin 128 otobüs, 1 milyon 890 bin 459 kamyon, 2 milyon 3 bin 493 bin motosiklet, 38 bin 573 özel amaçlı taşıt, 1 milyon 327 bin 334 traktör olmak üzere toplam 13 milyon 22 bin 945 olarak gerçekleşti. 1 Ocak 2017 itibariyle toplam araç sayısı 21 milyon 90 bin 424’de çıktı. Otomobil sayısı neredeyse ikiye katlanarak 11 milyon 317 bin 998’e ulaştı. Minibüs sayısı 463 bin 933, 229 bin 361’i otobüs, 3 milyon 442 bin 483’ü kamyonet, 828 bin 334’ü kamyon, 3 milyon 3 bin 733 motosiklet, 50 bin 818 özel amaçlı taşıt, 1 milyon 765 bin 764 traktör olarak gerçekleşti.

EN ÇOK KAZA ANKARA’DA: 2017’nin ilk dokuz aylık istatistiklerine göre en çok kaza Başkent’te yaşandı. 9 bin 236’sı ölümlü ve yaralamalı, 27 bin 626 maddi hasarlı olmak üzere toplam 36 bin 862 kaza gerçekleşti. İkinci sırada ise 11 bin 553 ölümlü ve yaralamalı 22 bin 515 maddi hasarlı olmak üzere toplam 34 bin 68 kaza oldu. En az kaza ise Tunceli’de oldu.

ÖLÜMDE İSTANBUL: Kazalardaki ölüm ve yaralılarda ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’da 151 kişi yaşamını yitirken 16 bin 515 kişi yaralandı. Ankara’da ise 136 kişi hayatından oldu, 14 bin 949 kişi de yaralı kurtuldu. Kazalarda hiç ölümün yaşanmadığı il ise en az kazanın yaşandığı Tunceli oldu.

7.3 MİLYON ADET CEZA: 2017 yılında uygulanan trafik cezalarının dağıtılımı ise şöyle gerçekleşti: Yayalara 2 bin 603, yolculara 6 bin 342, sürcülere 2 milyon 428 bin 826 ve araç plakalarına 4 milyon 946 bin 541.