Emniyet Müdür Yardımcılarının görevi belli oldu

Çiğdem ARMAĞAN
Yeni dağılım şöyle oluştu:
Akif Aktaş’a bağlı birimler:
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü
Terörle Mücadele Şube Müdürü
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
Kaan Yılmaz’a bağlı ilçe ve birimler:
Asayiş Şube Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü
Haluk Kopça’ya bağlı İlçeler ve birimler: (Başiskele- Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlükleri)
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
Ercan Tarran’a bağlı ilçeler ve birimler: (Derince- Körfez İlçe Emniyet Müdürlükleri)
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü
Aytekin Uyar’a bağlı ilçe ve birim: (Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü)
Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Şube Müdürlüğü
Ahmet Yılmaz’a bağlı ilçeler ve birim: (Gebze- Çayırova-Darıca İlçe Emniyet Müdürlükleri)
Koruma Şube Müdürlüğü
Gürkan Erişir’e bağlı ilçe ve birimler: (Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü)
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü
Derince Limanı Şube Müdürlüğü
Tayfun Algül’e bağlı ilçeler ve birimler:
İkmal Şube Müdürlüğü
İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü
Bütçe Şube Müdürlüğü
Ulaştırma Şube Müdürlüğü
Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Ersin Erdoğan’a bağlı ilçe ve birimler: (Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü)
Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü
Pasaport Şube Müdürlüğü
Yabancılar Şube Müdürlüğü.
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