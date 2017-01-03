Emniyet Müdür Yardımcılarının görevi belli oldu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli il Emniyet Müdür Yardımcılarının Görev Dağılımı belli oldu.

Çiğdem ARMAĞAN

Yeni dağılım şöyle oluştu:

Akif Aktaş’a bağlı birimler:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü

Terörle Mücadele Şube Müdürü

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Personel Şube Müdürlüğü

Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü

Kaan Yılmaz’a bağlı ilçe ve birimler:

Asayiş Şube Müdürlüğü

Çocuk Şube Müdürlüğü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü

Haluk Kopça’ya bağlı İlçeler ve birimler: (Başiskele- Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlükleri)

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

Ercan Tarran’a bağlı ilçeler ve birimler: (Derince- Körfez İlçe Emniyet Müdürlükleri)

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü

Güvenlik Şube Müdürlüğü

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü

Aytekin Uyar’a bağlı ilçe ve birim: (Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Şube Müdürlüğü

Ahmet Yılmaz’a bağlı ilçeler ve birim: (Gebze- Çayırova-Darıca İlçe Emniyet Müdürlükleri)

Koruma Şube Müdürlüğü

Gürkan Erişir’e bağlı ilçe ve birimler: (Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü

Derince Limanı Şube Müdürlüğü

Tayfun Algül’e bağlı ilçeler ve birimler:

İkmal Şube Müdürlüğü

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü

Bütçe Şube Müdürlüğü

Ulaştırma Şube Müdürlüğü

Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Ersin Erdoğan’a bağlı ilçe ve birimler: (Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü

Pasaport Şube Müdürlüğü

Yabancılar Şube Müdürlüğü.