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Emniyet Müdürlüğü, AK Parti İl Binası.. Lav silahıyla saldırı girişimi

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Emniyet Müdürlüğü, AK Parti İl Binası.. Lav silahıyla saldırı girişimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Lav mermisi bahçe duvarını isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla  ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da  yaralanan olmadı. Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın  yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı girişiminin ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ İL BİNASINA DA LAV SİLAHIYLA SALDIRI

İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. DHA'nın geçtiği son dakika haberine göre ise, Sütlücü'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu. 

Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıda kullanılan lav silahı

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