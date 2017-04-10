Emniyet Müdürü, Vali'ye gitti

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Teşkilatın mensubu olarak, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bekası ve devletimizin payidar olması uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve bir kez daha rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize de sağlık ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Türk polisinin cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, hukukun çizdiği yetkilerle sorumlu ve insan haklarına saygılı bir bakışla milletinden aldığı güçle üstün bir görev ifa ettiğini belirten Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bu büyük devletin ve milletin sonsuza kadar olan yolculuğunda, gelecek her yıla daha güçlü, daha gelişmiş bir polis teşkilatımızla erişeceğiz. Hem dünya çapında, hem de bölgesel ölçekte Türk polisi emniyet teşkilatı aynı zamanda uluslararası sınırları aşan suçlarla mücadele olmak üzere başta küresel terörizm, uyuşturucu mücadelesi ve dünyayı tehdit eden bütün güvenlik sorunlarında komşu ve diğer ülkelerin polis teşkilatıyla da çok başarılı bir işbirliği gerçekleştirilmektedir.

Bu yüzden her geçen gün Türk polis teşkilatının yüksek teknoloji kullanımı, bilimsel gelişmeleri suç ve suçla mücadele yöntemlerinde kullanması, özellikle toplumun hassasiyetleri ve toplum ile bütünleşip, toplumun beklentileriyle uyumlu olarak sadece güvenlik hizmetlerinde değil, sosyal tüm alanda topluma ve milletine karşı sıcak bir el uzatması ve kaynaşması, bizim gururla izlediğimiz özellikleridir.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka dayalı bir hizmet vermenizden büyük bir mutluluk duyuyorum. Teşkilatımızın bütün mensuplarına hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyorum."