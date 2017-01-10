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Emniyet personellerine operasyon! Aralarında Kocaeli de var

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Emniyet personellerine operasyon! Aralarında Kocaeli de var
Sakarya merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 emniyet personelinden ikisi daha gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Kocaeli, Antalya, Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Isparta, Mersin, Van, Iğdır, Adana, Bitlis, Siirt, Hakkari, Kırşehir ve Sivas'ta daha önce açığa alınanların da bulunduğu 45 emniyet amiri ve polis memurunun yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alındıktan sonra Sakarya'ya götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

8 Ocak Pazar günü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya merkezli çeşitli illerde düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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