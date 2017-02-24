Emniyet sorumlusu öğretmen hakkında karar

Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütte emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğretmen Y.Y. tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri meslekten ihraç edilen öğretmen Y.Y. gözaltına aldı. Terör örgütünde emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu ileri sürülen Y.Y'nin ayrıca Bylock kullandığı tespit edildi. Y.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

KOZANLI ÖMER İLE İRTİBATLI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen örgütte emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu ileri sürülen Y.Y. tutuklandı. Y.Y.'nin 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen örgütün sözde 'emniyet imamı' Osman Hilmi Özdil ile irtibatlı olduğu iddia edildi. Y.Y. cezaevine gönderildi.