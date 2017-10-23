Emniyet ve Jandarma’dan büyük başarı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışma kapsamında 599,50 gr esrar, 463 adet ecstasy ele geçirildi.

463 ADET UYUŞTURUCU HAP

İl Jandarma Komutanlığı yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise 1923 Gram Kubar Esrar ve 1 gr kokain ele geçirildi. Toplamda 463 adet uyuşturucu hap, 599,50 gr esrar, 1923 gr kubar esrar ve 1 gr kokain ele geçirildi.

Çiğdem ARMAĞAN