Emniyet ve Jandarma’dan büyük başarı
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığın uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-23 Ekim tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışma kapsamında 599,50 gr esrar, 463 adet ecstasy ele geçirildi.
463 ADET UYUŞTURUCU HAP
İl Jandarma Komutanlığı yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise 1923 Gram Kubar Esrar ve 1 gr kokain ele geçirildi. Toplamda 463 adet uyuşturucu hap, 599,50 gr esrar, 1923 gr kubar esrar ve 1 gr kokain ele geçirildi.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Emniyet, Jandarma, uyuşturucu, Kocaeli
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