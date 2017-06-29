Emniyet’e saldırı davasının zanlıları suçlamaları reddettiler

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığı yaptıkları iddiasıyla tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem amacıyla elde edilen keşif bilgisi ile fotoğrafları terör örgütü PKK/KCK'ya verdikleri" suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklar Celal Akay, ağabeyi Fikret Akay, dayıları Lokman Acar ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Acar, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan Celal Akay da PKK/KCK terör örgütü içinde yer almadığını ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde keşif yapmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Fikret Akay ise "Terör örgütü üyesi olmadığına dair yüzlerce şahit gösterebilirim. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunun göz önüne alınarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Acar'ın avukatı Kureyş Bilgiç, müvekkilinin terör örgütü üyesi olmadığını ve emniyete keşif amaçlı gitmediklerini savundu.

Fotoğraf çekilerek keşif yapıldığı iddia edilen köprü ve düğün salonunun, Emniyet Müdürlüğüne yakınlığı ve bu durumun keşif sayılıp sayılmayacağına ilişkin bilirkişi tarafından keşif yapılarak tespit edilmesini isteyen Bilgiç, emniyet binasındaki güvenlik kameralarındaki görüntülerinin de incelenmesini talep etti.

Bilgiç, müvekkilinin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Celal ve Fikret Akay'ın avukatı Ferhat Satan da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Müvekkilim Fikret'in terör örgütü PKK üyesi olmadığını bilen tanıklarımız vardır. Müvekkilimin yakın akrabalarından biri çözüm sürecinde örgütten ayrıldığı için çevresinde baskılar görmüş ancak müvekkilim Fikret Akay, bu kişiye hem adliyede hem de aile içinde destek olmuştur. Bu nedenle müvekkilim terör örgütü üyesi olamaz." şeklinde konuştu.

"Askerin bıraktığı zehir olsa bile yerim"

Güneydoğu'da hendekler açıldığı dönemde güvenlik görevlilerinin müvekkilinin akrabalarının evini karargah olarak kullandığını anlatan Satan, "Jandarma ayrılırken, evi kullandığı için ev sahiplerine teşekkür mahiyetinde baklava ikram etmiş, müvekkilimin kardeşi de baklavanın fotoğrafını çekip Whatsapp grubunda paylaşmıştır. Müvekkilim Fikret Akay o fotoğrafı görünce, 'Bu baklavalar dünyanın en değerli baklavaları. Askerin bıraktığı zehir olsa bile yerim.' şeklinde mesaj atmıştır. Bu mesajın atıldığı telefon ve dijital materyallerin müvekkilim lehine delil olarak kullanılması durumunda, mahkemeye teslim etmeye hazırız. Müvekkilimin tahliyesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Müvekkili Celal Akay'a yöneltilen suçlamayla ilgili dosyada somut delillerin olmadığını iddia eden Satan, "Delillerin toplanmış olması ve müvekkilimin kaçma şüphesi olmaması dolayısıyla tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların TCK'nın 314/2 maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.