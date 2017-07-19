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Emniyet'te terfiler açıklandı.. İşte Kocaeli'deki isimler

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Emniyet'te terfiler açıklandı.. İşte Kocaeli'deki isimler
EGM'den yapılan açıklamaya göre, her iki kurul tarafından terfileri  uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan emniyet personeli belli  oldu.

YDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu 96 birinci sınıf, 50  ikinci sınıf, 34 üçüncü sınıf, 5 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 53 emniyet  amirinin emekliliğe sevk edilmesine ilişkin karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  tarafından onaylandı.

Aynı karar kapsamında, 94 ikinci sınıf emniyet müdürü birinci sınıf  rütbesine, 168 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf rütbesine, 191 dördüncü  sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf rütbesine, 290 emniyet amiri de dördüncü sınıf  emniyet müdürü rütbesine terfi etti.

MDK kararına göre de 173 başkomiser emniyet amirliği rütbesine, 80  komiser başkomiserlik rütbesine ve 224 komiser yardımcısı komiserlik rütbesine  terfi ettirildi.

KOCAELİ'DEN İKİ İSİM

Kocaeli'de Akif Aktaş terfi ederek 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan da 2.Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

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Akif Aktaş

 

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