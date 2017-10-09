Emniyetten başarılı uyuşturucu operasyonu
Halkın huzuru ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü 2 Ekim- 8 Ekim tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde başarılı uygulamaya imza attı.
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Kocaeli Valiliği’nin yapmış olduğu açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 25,54 gr esrar, 0,90 gr metamfetamin, 112 adet ecstasy, 433,64 gr sentetik kannobinoid (bonzai) ve 2 kök hint kenevir ele geçirdi.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Emniyet, uyuşturucu operasyonu
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