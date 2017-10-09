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Emniyetten başarılı uyuşturucu operasyonu

Emniyetten başarılı uyuşturucu operasyonu

Halkın huzuru ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü 2 Ekim- 8 Ekim tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde başarılı uygulamaya imza attı.

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Kocaeli Valiliği’nin yapmış olduğu açıklamaya göre;  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 25,54 gr esrar,  0,90 gr metamfetamin, 112 adet ecstasy, 433,64 gr sentetik kannobinoid (bonzai) ve 2 kök hint kenevir ele geçirdi.

Çiğdem ARMAĞAN

 

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