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Emniyetten "saadet zinciri" uyarısı

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Emniyetten "saadet zinciri" uyarısı
Piramit satış sistemiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satış sistemiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerince internet üzerinden bir takım organizasyonların insanları dolandırmaya yönelik "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satış sistemi şeklinde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Yüksek kazanç vaadinde bulanarak yüksek ücretlerle üyelik kaydı yapan, belirli sayıda üye bulan kişilere otomobil, ev, yurt dışı tatili gibi promosyonlar sunarak sisteme katılmalarını teşvik eden, az iş ve hizmete çok ücret sunan bu tarz şirket, oluşum ve firmaların çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olduğu, Türkiye'de de yasal temsilciliklerinin olmadığı ifade edildi.

Hileli iş ve işlemlerle dolandırıp haksız kazanç temin ettikleri vatandaşların mağduriyetlerine sebep olan bu tür organizasyonların, Türkiye'den yurt dışına döviz çıkışı yapılmasına da aracılık ettikleri bildirildi.

Vatandaşların bu tür organizasyonlara itibar etmemeleri, karşılaştıkları durumlarla ilgili bilgi ve belgeleri anında kolluk kuvvetlerine ulaştırmaları istenildi.

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