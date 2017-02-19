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EMO’dan rötarlı kutlama

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EMO’dan rötarlı kutlama
TMMOB bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi’nin geçen aralık ayında yapılması gerekirken ertelenen geleneksel üyelerle buluşma gecesi, Başiskele’deki Wellborn Otelde yapıldı.

Referandum sürecinin ortaya çıkarttığı gergin ortam, EMO’nun geçtiğimiz aylarda yaşadığı yönetimsel kaos gecede de yöneticiler tarafından gündeme getirildi. Gecede meslekte 25, 30, 35 ve 45 yıllarını dolduran üyelere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Şube üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği programa EMO Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Sözer ve yönetimi ev sahipliği yaptı. EMO onur kurulu üyeleri, eski dönem şube başkanları ve çok sayıda kişi de geceye katıldı.

HUKUK KURALLARIYLA İLGİSİ YOK

Programın açılışında konuşan EMO Kocaeli Şubesi Başkanı Ahmet Sözer, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum sürecinden söz etti.

Sözer, şunları söyledi:

“- Bu güne kadar gelen tüm hükümetler 1980 anayasasını eleştirmiş, ancak anayasayı yeniden düzenlemek gibi bir çalışmanın içine girmemişlerdir. Ancak bugün yapılmak istenen referandum ile yürürlüğe sokulmak istenen yeni anayasanın evrensel hukuk kuralları ile ilgisi yoktur. Böyle bir anayasa değişikliği ile, ülkeyi otoriter ve totaliter bir yönetime sürükleyip sürüklememek, sadece, başkan seçilmiş olan bir kişinin insafına bırakılmaktadır”

YÖNETİLEMEZ NOKTAYA GELDİ

Sözer, gecenin Aralık ayı içerisinde yaşanan sorunlar sebebiyle yapılmadığını ifade ederek “Aralık ayında 62’nci yıldönümünü kutlayacağımız geleneksel yemeğimiz, 2016 Ekim ayında, 9.dönem yönetim kurulunun istifası ile yapılamadı. Şubeyi dışardan yönetmeye çalışan ve ona içerden destek veren birkaç kişinin kişisel hırsları sonucu, şubemiz hak etmediği bir kaos ve yönetilmez noktaya geldi ve istifa sonrası şubemiz talihsiz bir süreç içine girdi”  şeklinde konuştu. Gece, ödüllerin dağıtılması ve müzik eşliğinde devam etti.

Çiğdem ARMAĞAN

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