  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 7 °C

Emre Kahraman baba oldu

»
Emre Kahraman baba oldu
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve eşi Zeynep Kahraman ilk çocuklarını kucağına aldı.

İlk kez annelik ve babalık duygusunu tadan çiftin erkek bebekleri oldu. Kahraman çifti bebeklerine Fetih ismini verdi. Minik Fetih'i hastanede ziyaret eden ilk isim ise Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve eşi Funda Ceyhan oldu. Taze anne ve babayı kutlayan Ceyhan, sosyal medyadan fotoğraf karesi paylaşarak "Anne ve babalık duygusunu tadɑn Emre ve eşi Zeynep kɑrdeşlerimi tebrik ediyorum. Minik yavrumuz Fetih Kahraman'ın vatanına, milletine hayrlı bir evlat olması duasıyla, Rabbim hayrlı uzun ömürler nasip etsin" temennisinde bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN
 

Bu haber toplam 270 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit polisin eşine 'şehitlik belgesi' verildi01 Nisan 2017 Cumartesi 19:19
  • Türkeş ve Yazıcıoğlu’nu okuyarak andılar01 Nisan 2017 Cumartesi 19:07
  • 10 bin polis alınacak! İşte şartlar01 Nisan 2017 Cumartesi 13:03
  • Emekli SEKA teknisyeni ölü bulundu01 Nisan 2017 Cumartesi 13:02
  • BAŞSİAD’ın Başiskele buluşması01 Nisan 2017 Cumartesi 13:01
  • İşçi konteynerden düştü01 Nisan 2017 Cumartesi 12:28
  • Kullar Fidanlığı minik çevrecileri ağırladı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:18
  • Belsa cam bölmelerle kapanıyor01 Nisan 2017 Cumartesi 11:08
  • Kandıra Adliyesi’nin asansör sıkıntısı01 Nisan 2017 Cumartesi 10:59
  •  İzmit Belediyesi çocuklara satranç öğretiyor01 Nisan 2017 Cumartesi 10:56
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti