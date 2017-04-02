Emre Kahraman baba oldu

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve eşi Zeynep Kahraman ilk çocuklarını kucağına aldı.

İlk kez annelik ve babalık duygusunu tadan çiftin erkek bebekleri oldu. Kahraman çifti bebeklerine Fetih ismini verdi. Minik Fetih'i hastanede ziyaret eden ilk isim ise Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve eşi Funda Ceyhan oldu. Taze anne ve babayı kutlayan Ceyhan, sosyal medyadan fotoğraf karesi paylaşarak "Anne ve babalık duygusunu tadɑn Emre ve eşi Zeynep kɑrdeşlerimi tebrik ediyorum. Minik yavrumuz Fetih Kahraman'ın vatanına, milletine hayrlı bir evlat olması duasıyla, Rabbim hayrlı uzun ömürler nasip etsin" temennisinde bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN

