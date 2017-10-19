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Emrullah Emrali vefat etti

Emrullah Emrali vefat etti

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No.25 adresinde ikamet eden emekli astsubay Emrullah Emrali (67) demans rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk babası Emrullah Emrali’nin cenazesi öğle namazında Yahya Kaptan Merkez Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

 

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