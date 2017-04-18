En AK 37’nci il olduk

16 Nisan seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçları açıklandı. Ben devlete inanırım. Ortaya çıkan sonuçların tartışılacak, değerlendirilecek, üzerinde kafa yorulacak pek çok yönü olabilir. Ama sonuçların üzerinde bir şaibe olduğuna inanmam.

55 milyon seçmenin bulunduğu, % 90’ına yakınının sandığa giderek oy kullandığı ülkemizde EVET ile HAYIR arasındaki fark, 1 milyon 400 binin altında kaldı. Bu bir bakıma beraberlik demektir. Elbette EVET kazanmıştır ama bu sonuç kazananların böbürleneceği, kaybedenlerin kendilerini güçsüz ve bitik hissedeceği bir sonuç değildir.

Biz elbette Kocaeli sonuçlarını değerlendireceğiz. Kocaeli’deki sonuç % 56.7 EVET, % 43,3 HAYIR gözüküyor. Bu rakam, ilimizdeki AK Partililerin beklediğinin altındadır. Dün oturdum, tek tek saydım. Türkiye’deki 81 vilayet içinde, EVET oylarının en yüksek olduğu 37’nci il durumundayız. Oysa, 2002’den bu yana, Kocaeli AK Parti’ye, Erdoğan’a destek konusunda ilk 20’nin altına hiç düşmemişti.

Ancak bu sonuçtan Kocaeli’deki AK Partililerin övünebileceği önemli bir gerçeği çıkartabiliriz. Kocaeli, Türkiye’nin batısında AK Parti’ye en çok destek veren il durumundadır. Komşumuz Sakarya’da EVET yüzde 70’e yanaştı. Bizde 56’da kaldı. Trakya illeri, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Ege’nin sadece kıyıları değil, iç kısmı, Zonguldak HAYIR çıkarken, Kocaeli’nin hala AK Parti’ye tartışmasız destek veriyor olması, elbette önemlidir. Ama bu sonuçlara bakınca, artık bir sonraki seçimlerin kimse için de garantisi kalmamıştır.

İzmit’i kaybedenler şimdi daha fazla dövünsünler

16 Nisan referandumunun İzmit sonuçları çok çarpıcıdır, önemlidir. İZMİT’te HAYIR oyları, EVET oylarını geçmiştir. Böyle bir tablo olabileceğini önceden hissedenlerden biriyim.

İzmit sonucu tam 50-50 gibi görünüyor. HAYIR oyları kıl payı önde. Ama bu tabloya bakınca, Mart-2015’te CHP’nin İzmit’i nasıl kaybettiğine de dönüp bir daha düşünmek lazım.

CHP’nin İzmit’te Sefa Sirmen’i aday göstermesi yanlıştı. Sirmen’in aday adaylığı için başvurunun son gününde Muhtar Süleyman Şen tarafından parası yatırılarak aday adaylığı başvurusunu yapması, İzmit ön seçimi üzerinde bugün bile hâla konuşulan ağır şaibenin bulunması, örgütlerin yanlış çalışması Mart-2015’te İzmit’te çok rahat kazanılacak seçimin kaybedilmesine neden olmuştu.

AK Partililer, son yerel seçimlerde de, 16 Nisan referandumunda da İzmit için tehlikeyi görmüş, özel ilgi göstererek, özel programlar hazırlayarak İzmit için çalışmışlardı. Yerel seçimde Nevzat Doğan’ın seçimi kazanmasını sağladılar. Ama referandumda İzmit, EVET’lerin geride kaldığı Kocaeli’nin tek ilçesi oldu.

İzmit sonucunu değerlendirirken, bu tabloyu tamamen tramvay inşaatına bağlamak yanlış değerlendirme olacaktır. Elbette tramvay yolu inşaatının skandala dönüşmesi, şehrin bazı bölgelerine ağır tahribat vermesi, HAYIR oylarının bir miktar artmasına neden olmuştur. Ama tramvay inatlaşmasına sahip çıkan, bu nedenle EVET verenler de olmuştur.

İzmit Belediyesi yönetiminin hatalı ve sevimsiz olduğunu söylemek de haksızlıktır. Özellikle şehrin merkezinde HAYIR oyları çok yüksek oranlı çıktı. Bu şehir, bu şehrin insanları, AK Parti tarafından yönetilmekten sıkıldı. Kocaelispor’un bu denli ihmal edilmesi, İzmit’in ışıklarının söndürülmesi sonuç üzerinde önemli etkenlerdir.

Şimdi, Mart 2019’da yerel seçim var. Koyun 16 Nisan tablosunu, çok şeyin değişebileceğini görebilirsiniz. Yeni isimler lazım bu kente, yeni yüzler lazım. CHP’nin adayının mutlaka şaibesiz bir ön seçimle belirlenmesi lazım. Son sonuçlar, İzmit’in artık sıkıldığını açıkça ortaya koyuyor. Bugünden başlayarak, CHP’nin İzmit’te yerel seçime hazırlanması lazım.

AK Parti’de hava atabilecek tek siyasetçi: Cemil Yaman

16 Nisan seçimlerinin sonuçları önümüzde. Ben bu seçimlerin sonuçlarının 10 Ağustos 2014’te yapılan Türkiye’deki ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ile karşılaştırılmasının doğru olduğuna inanıyorum.

10 Ağustos 2014’teki ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan adaydı. O seçimde CHP-MHP ittifak yaparak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday göstermişti. HDP lideri Selahattin Demirtaş da adaydı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.7 oranında oy alarak birinci turda seçimi kazandı. O seçimlerde ilimizin sonuçları önümde. Kocaeli genelinde Erdoğan yüzde 58.5 oy almış. Referandumda 2 puan düşüyor.

10 Ağustos’ta Başiskele’de Erdoğan için çıkan oy oranı % 71.1. Bu referandumda da en yüksek EVET oyu Başiskele’de (%66.6) çıktı. Ama 5 puanlık gerileme var. Başiskele’ye yeni insanlar taşınıyor. Başiskele’nin nüfus yapısı değişiyor.

12 ilçenin 11’inde, 16 Nisan’daki EVET oyunun oranı, 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’a çıkan oy oranının altında. Sadece Dilovası’nda, 10 Ağustos’ta Erdoğan’a 57.8 oranında oy çıkmışken bu referandumda EVET oylarının oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı.

Hatırlayın, 7 Haziran 2015’te AK Parti’nin ilimizdeki oyları bir hayli düşmüş, 6 milletvekilinde kalmışlardı. AK Parti’nin bir milletvekilliğini HDP kazanmıştı. Sonra, Kasım’da yeni seçime gidilirken, AK Parti, Cemil Yaman’ı 7’nci sıradan aday gösterdi. Yaman, Dilovası kökenli, Dilovası’nda Belediye Başkanlığı yapmış, bölgenin dokusuna uygun doğulu bir isim. Yaman’ın ana dili Kürtçe. Türkçe’yi bu şehre geldikten sonra öğrenmiş.

1 Kasım seçimlerinde ilimizde AK Parti’nin oylarını arttıran, 7’nci sıradan kendisini de milletvekili seçtiren Cemil Yaman, bu referandum döneminde de ağırlıklı olarak Dilovası bölgesinde çalıştı. Belli ki o bölgedeki hemşerilerini EVET’e ikna etmiş. Özellikle İzmit ve Derince’deki gerileme, AK Parti açısından incelenmesi gereken bir tablodur. Bu referandum sonrası ilimizde AK Parti içinde “Ben başarılı oldum” diye hava atabilecek bir kişi varsa, bu da tartışmasız Cemil Yaman’dır

MHP’den ne kadar, AK Parti’den ne kadar gitti, tartışmak gerekiyor

16 Nisan seçimlerinin sonuçları çok su kaldıracak, çok tartışılacak. Son 7 Kasım genel seçimlerinde, ilimizde AK Parti ile MHP’nin toplam oy oranı yüzde 65’i buluyordu. Zaten, AK Partililer bu veriye güvenerek referandumda da çıtayı yüzde 65’e koymuşlardı. AK Partililerin büyük bölümü, son ana kadar bu hedefin gerçekleşeceğine de inanıyordu. Dikkat ederseniz, sadece Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bu referandum öncesi iddialı rakam açıklaması yapmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da, İl Başkanı Ceyhan da “60’ı bulduk, 65’e gidiyoruz” diyorlardı. Sonuç 56’da kaldı.

Şimdi genellikle, “Kocaeli’deki MHP’liler vermedi” deniliyor. Bence, MHP’ye de çok haksızlık yapılmamalı. Evet, 7 Kasım 2015 genel seçimlerinde bu kentte MHP’ye oy veren insanların belki yarısı, referandumda HAYIR vermiştir. Ama AK Parti’ye oy verenlerin firesini de hiç kimse “sıfır” kabul edemez. Ben çok iyi biliyorum. 2002’den bu yana her seçimde, referandumda AK Parti’ye oy verenlerin içinden çok sayıda seçmen, bu referandum öncesi “Bu kadar yetki fazla” diyerek HAYIR’a yöneldi.

Yani, 7 Kasım 2015’ten 16 Nisan 2017’ye gelene kadar geçen sürede kaybolup giden 10 puandan fazla farkın bütün sorumluluğu MHP’lilere yüklenirse, yanlış bir hesap yapılmış olacaktır. AK Parti’de önemli fire var. Bizim şehrimizde, özellikle İzmit’te AK Parti’den ciddi kopma var. Teşkilatların bunun nedenleri üzerinde durması gerekiyor.